Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es kommt wieder etwas Hoffnung auf in Deutschland, so die Analysten der DekaBank.



Das ifo Geschäftsklima habe sich im März unerwartet deutlich verbessert. Wichtiger als die Verbesserung der Lageeinschätzung sei der deutliche Anstieg der Geschäftserwartungen gewesen. Dabei habe die Zuversicht in allen Wirtschaftsbereichen zugenommen, am klarsten beim Einzelhandel. Mit den heutigen Daten wachse die Wahrscheinlichkeit einer konjunkturellen Erholung im zweiten Halbjahr. (22.03.2024/ac/a/m)