Das Statistische Bundesamt habe seine Vorabschätzung bestätigt. Das Bruttoinlandsprodukt sei im dritten Quartal um 0,1% gegenüber den drei Monaten zuvor gesunken. Belastet hätten die privaten Konsumausgaben, die um 0,3% gesunken seien. Sowohl die Ausrüstungen (1,1%) als auch Bauten (0,4%) seien dagegen höher ausgefallen. Die Impulse seien bei Letzteren ausschließlich vom Nichtwohnungsbau ausgegangen. Der Staatsverbrauch habe erstmals seit einem Jahr, in dem vor allem die Rückführung der Corona-Leistungen belastet habe, wieder leicht gegenüber Vorquartal zugelegt (0,2%). Der Außenbeitrag sei gegenüber Vorquartal nur deshalb positiv gewesen (0,2 Prozentpunkte), weil die Importe (-1,3%) stärker zurückgegangen seien als die Exporte (-0,8%).



Bereits im vierten Quartal dürfte die Konjunktur wieder anziehen. Das ifo-Geschäftsklima sei im November erneut gestiegen. Erfreulich sei, dass das für Deutschland wichtige Verarbeitende Gewerbe bereits zum dritten Mal eine Verbesserung des Geschäftsklimas aufweise. Neben der Industrie dürften vor allem die privaten Konsumausgaben 2024 zur Stärkung der deutschen Wirtschaft beitragen. Der Staatsverbrauch werde seine "normale" Aufwärtstendenz voraussichtlich ebenfalls wiederaufnehmen. Die Ausrüstungen in Deutschland würden trotz Standortproblemen stabil verlaufen, nicht zuletzt wegen zunehmender Investitionen in Rüstungsgüter und der Notwendigkeit, mehr für die Klimatransformation zu tun. Der Außenhandel sollte sich 2024 allmählich erholen. Belastungen würden u.a. aufgrund der höheren Kapitalmarktzinsen vom Bau ausgehen. Allerdings könnte das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nennenswerte Einsparungen im Bundeshaushalt 2024 zur Folge haben. In welcher Größenordnung dies geschehe und wie hoch mögliche negative Wachstumseffekte ausfallen würden, lasse sich zurzeit noch nicht ermessen. Nach Aussagen des ifo-Instituts habe sich das Antwortverhalten der Teilnehmer nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts allerdings bislang noch nicht verändert.



Im dritten Quartal hätten die privaten Haushalte nochmals unter der hohen Inflation gelitten. Der Deflator des privaten Verbrauchs habe bei 5,9% gelegen. Hier sei zuletzt allerdings eine deutliche Entspannung eingetreten. Die Verbraucherpreise in Deutschland seien im Oktober nur noch um 3,8% gestiegen. Für den November, der in der Berichtswoche veröffentlicht werde, würden die Analysten der Helaba einen weiteren Rückgang auf 3,4% erwarten. Zum einen sei das Preisniveau vor einem Jahr besonders hoch gewesen. Dieser Basiseffekt entlaste nun. Zum anderen sei trotz des Konflikts im Nahen Osten der Preis für Brent-Öl deutlich auf zuletzt rund 81 US-Dollar gefallen. Dies habe sich positiv auf die Kraftstoff- und die Heizölpreise ausgewirkt.



Belastungen seien ab Dezember durch die drastische Verteuerung der Lkw-Maut zu erwarten. Im Januar komme zusätzlich die Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie hinzu. Dieser Effekt dürfte sich bei einer teilweisen Überwälzung auf etwa 0,2 Prozentpunkte belaufen. Trotzdem falle die deutsche Inflation 2024 mit 3% deutlich niedriger aus als in diesem Jahr (6%). Die Inflation der gesamten Eurozone dürfte im November nur leicht auf schätzungsweise 2,8% (Oktober: 2,9%) zurückgehen. Die Kernrate sollte erstmals unter die 4-Prozent-Marke fallen. (24.11.2023/ac/a/m)







