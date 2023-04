Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittlerweile haben sich die Frühindikatoren aus dem niedrigen Schockterrain des Jahres 2022 befreit, so die Analysten der Helaba.



Nun dürfte es auf dem Weg nach oben allerdings holpriger werden, denn immer noch sei der Krieg und die damit verbundene Unsicherheit nicht beendet. Energie sei für deutsche Unternehmen und Haushalte weiterhin teuer und protektionistische Maßnahmen würden den Welthandel beschränken. Der in der Berichtswoche anstehende ZEW-Index für April dürfte dies zum Ausdruck bringen. Die Erwartungen der Finanzteilnehmer seien im März leicht gesunken und dürften sich - ähnlich wie beim bereits veröffentlichten sentix Index - kaum erholen. Aktuell sei nicht zu erkennen, warum die Konjunktur in sechs Monaten trotz der Wirkung der restriktiveren Notenbankpolitik lebhafter sein sollte. Die jüngsten deutschen Außenhandelsdaten sowie Aufträge und Produktion im Verarbeitenden Gewerbe dürften allerdings dazu beitragen, dass zumindest die Einschätzung der aktuellen Lage etwas günstiger ausfalle.



Während der deutsche Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister eine konjunkturelle Besserung signalisiere, sei der entsprechende Wert für das Verarbeitende Gewerbe im März auf 44,7 Punkte gesunken. Aber sei die Industriekonjunktur wirklich so schlecht? Bereits im Herbst 2022 seien die Teilkomponenten "Auftragseingänge" und "Produktion", die 55% des Index ausmachen würden, an ihren Tiefpunkten gewesen. Seitdem hätten sie sich erholt, wenngleich die Aufträge sich zuletzt nicht weiter verbessert hätten. Die Beschäftigung steige, die Zuwächse hätten aber abgenommen. Extrem stark hätten sich die Lieferzeiten verkürzt, was sich im Index negativ auswirke. Da dies allerdings weniger auf Nachfrage-, sondern auf nachlassende Angebotsrestriktionen wie Logistikproblemen beruhe, sei fraglich, ob es wirklich ein negativer Faktor sei. In den nächsten Monaten dürfte die Verzerrung durch die Lieferketten tendenziell abnehmen. Bereits für April erwarten die Analysten der Helaba eine leichte Besserung beim Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Der Wert für Dienstleistungen sollte mehr oder weniger stabil zum Vormonat bleiben. (14.04.2023/ac/a/m)



