Auch die jüngste Veröffentlichung der ZEW-Umfrage spreche für optimistischere Ergebnisse auch aus München. Weniger eindeutig sei die Beurteilung der aktuellen Lage bei der ifo-Umfrage. Sie sei im Vergleich zu den Erwartungen nur leicht gesunken. Die sich eintrübende Konjunktur dürfte hier zu einem Rückgang führen. In der Summe würden die Analysten der Helaba auch durch gestiegene Aktienkurse ein etwas optimistischeres Geschäftsklima erwarten.



Bei der Geschäftsklimabefragung würden sich die Einzelhändler pessimistischer zeigen als andere Branchen. Der vor allem inflationsbedingt starke Realeinkommensverlust der privaten Haushalte von geschätzt 2% in diesem und 2,5% im nächsten Jahr sei der Grund hierfür. Die Verbraucher müssten sich einschränken. Das Ventil, ihre Sparquote weiter zu reduzieren, hätten nicht alle Haushalte. Zumindest die vom GfK gemessene Verbraucherstimmung dürfte sich im Dezember erneut aufhellen. In diesem Monat würden die Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme vom Staat übernommen. Die Gas- und Strompreisbremse dürfte spätestens im März bzw. im Januar wirksam werden. Die zusätzlichen drei Entlastungspakete der Bundesregierung hätten nach Berechnungen des ifo Instituts ein Volumen von 135 Mrd. Euro bis 2024, davon 2022 etwa 33 Mrd. Euro und 2023 fast 50 Mrd. Euro.



Die in der Berichtswoche veröffentlichten Detailzahlen für das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Vierteljahr dürften zeigen, dass der bereits bekannt gegebene Zuwachs von 0,3% im Quartalsvergleich vor allem vom privaten Konsum getragen worden sei. Da der Einzelhandelsumsatz in realer Rechnung gesunken sei, müssten mit dem Abklingen der Corona-Befürchtungen bei den Bürgern Dienstleistungen stärker gefragt gewesen sein. (18.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche (vom 21. bis 25. November) stehen mit den Einkaufsmanagerindices, dem ifo Geschäftsklima und dem GfK Konsumklima gleich drei wichtige Indikatoren zur Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft an, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Bereits im Oktober seien die ifo Erwartungen leicht gestiegen. Hierzu hätten die Ergebnisse der Kommission Gas und Wärme beigetragen. Die politische Umsetzung sei nun im Gange. Vier Wochen später dürften noch mehr Unternehmen sowohl die Gas- als auch die Strompreisbremse als Erleichterung bewerten. Ihre Kosten würden dadurch sinken und Kalkulationen würden planbarer. Die jüngste Aufwertung des Euro helfe zusätzlich, indem Importe vergünstigt würden. Positiv dürften sich auch die Meldungen über hohe Gasspeicherstände und die Installation eines ersten LNG-Anlegers in Wilhelmshaven auswirken. Die notwendigen Energieeinsparungen scheinen zudem in Gang zu kommen, so die Analysten der Helaba. Die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage nehme damit weiter ab.