Gemäß der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes sei die reale Wirtschaftsleistung 2023 um 0,3% Y/Y geschrumpft. Seit 2019, dem Jahr vor dem Beginn der Corona-Pandemie, sei die deutsche Wirtschaft damit insgesamt nur um 0,7% gewachsen. Die reale Wertschöpfung habe sich in den Wirtschaftsbereichen unterschiedlich entwickelt. Recht deutlich seien im Vorjahresvergleich die Rückgänge in besonders zinssensitiven Sektoren wie dem Produzierenden Gewerbe (-2,0%) gewesen. Ein Wachstum hingegen hätten Dienstleistungsbereiche (Information, Kommunikation: 2,6%) verzeichnet. Im Baugewerbe habe sich insgesamt eine Seitwärtstendenz (0,2%) gezeigt, welche jedoch hauptsächlich vom Ausbaugewerbe aufgrund einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach energetischen Sanierungen getragen worden sei. Der preisbereinigte private Konsum sei wie erwartet spürbar gesunken, vor allem wegen der 2023 nochmals sehr hohen Inflation. Zudem hätten die Konjunktursorgen aufgrund der vielfältigen Belastungsfaktoren das Konsumklima bis zuletzt zusätzlich gedämpft.



Nach deutlichen Rückgängen im Herbst habe die Inflation in Deutschland im Dezember 2023 infolge eines Basiseffekts einen Rückprall hinnehmen müssen. Ende 2022 habe die einmalige staatliche Übernahme des Monatsabschlags bei Gas und Wärme eine starke Ermäßigung bei den Energiekosten der Haushalte ergeben. So sei der nationale Verbraucherpreisindex im Dezember um 3,7% Y/Y gestiegen (HVPI: 3,8% Y/Y). Die gute Nachricht sei, dass sich die Kernrate weiter spürbar reduziert habe (VPI: 3,5% Y/Y). Auch wenn zu erwarten sei, dass sich der Disinflationstrend in diesem Jahr fortsetze, sollte noch nicht zu früh eine Entwarnung bei der Inflationsbekämpfung ausgerufen werden. Denn auch am aktuellen Rand würden Aufwärtsrisiken für die Inflation in Deutschland durch die Geopolitik oder möglicherweise sehr starke Lohnzuwächse bestehen bleiben. Zudem würden sich allmählich die entlastenden Basiseffekte erschöpfen, die 2023 für teils deutliche Inflationsrückgänge gesorgt hätten.



Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Januar überraschend deutlich eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 85,2 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 gesunken. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen seien deutlich negativer beurteilt worde. Während sich die Stimmung in der Industrie von niedrigem Niveau aus aufgehellt habe, habe der Pessimismus im Dienstleistungssektor wieder zugenommen. Diese Indikation hätten auch die PMIs geliefert. In der ifo-Umfrage hätten sich zudem Handel und Bauhauptgewerbe noch einmal pessimistischer gezeigt. Die konjunkturelle Lage in Deutschland sei auch zum Jahresauftakt 2024 schlecht. Nachdem bereits im 4. Quartal 2023 die reale Wirtschaftsleistung sehr wahrscheinlich gesunken sein dürfte, habe sich mit den ifo-Daten die Rezessionswahrscheinlichkeit spürbar erhöht. Die deutsche Wirtschaft sehe sich aktuell einer ganzen Reihe von Belastungen ausgesetzt, von strafferen Finanzierungsbedingungen über eine schwächelnde globale Nachfrage bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zu Letzterem sei mit den Angriffen der Huthi-Rebellen im Roten Meer auf eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den globalen Handel ein neuer Krisenherd hinzugekommen, der Transportkosten und -fristen deutlich erhöhe und globale Wertschöpfungsketten einem erneuten Stresstest aussetze.



Es gebe jedoch auch einige weitere Faktoren, die auf die Stimmung in den Unternehmen drücken würden. Hierzu gehöre die erfolgte Straffung der Haushaltspolitik nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse, bei denen einzelne Maßnahmen auch Proteste der Betroffenen (z.B. Landwirte) ausgelöst hätten. Immer mehr Prognostiker teilen unsere Einschätzung, dass die unfreiwillig restriktive Fiskalpolitik in diesem Jahr zu einem Hemmschuh für die Konjunktur wird, so die Analysten der Nord LB. Ebenfalls bremsend, wenngleich schwer zu quantifizieren, dürften sich die kalte Witterung, die Infektionswelle und das Hochwasser ausgewirkt haben. Und hinzu komme noch ein Tarifkonflikt bei der Bahn, dessen Folgen mit tagelangen Streiks ebenfalls die wirtschaftliche Tätigkeit im 1. Quartal belasten dürften. Die deutsche Wirtschaft stagniere mehr oder weniger seit Mitte 2022. Um den Jahreswechsel scheine der deutschen Konjunktur aber nochmal die Puste ausgegangen zu sein. Die Wachstumsprognose der Analysten für das Gesamtjahr falle mit 0,3% entsprechend gering aus. (Ausgabe Februar 2024) (29.01.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ökonomische Umfeld in Deutschland war im vergangenen Jahr von vielfältigen Belastungsfaktoren geprägt: Der Ukrainekrieg, Energiepreisschocks, die schwache Auslandsnachfrage und die fragile geopolitische Lage sowie der besonders im ersten Halbjahr hohe Inflationsdruck stellten das deutsche Wirtschaftsmodell konjunkturell und strukturell vor große Herausforderungen, so die Analysten der Nord LB.Vor diesem Hintergrund sei die deutsche Wirtschaft mehr oder minder in einer Stagnation auf Vor-Pandemieniveau gefangen.