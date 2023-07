Für das ifo-Geschäftsklima sollten damit aus der Industrie und dem Großhandel eher rückläufige Umfrageergebnisse kommen. Für den Bau bestünden die Probleme wie höhere Zinsen und Baupreise fort. Eine Änderung sei nicht in Sicht. Die Konsumenten seien noch durch hohe Inflationsraten und sinkende Realeinkommen belastet. Allerdings sei hier für das zweite Halbjahr bei sinkender Teuerung und gleichzeitig höheren Lohnabschlüssen mit einer Besserung zu rechnen.



Der Euro habe sich zuletzt deutlich verteuert. Die Wirkung sei zwiespältig. Einerseits dämpfe dies die Inflationsraten und die Kosten der Unternehmen; andererseits würden deutsche Produkte im Ausland teurer. Ein eindeutiger Effekt für das Geschäftsklima sei nicht zu erkennen. Die schwächere Entwicklung der von sentix und dem ZEW erhobenen Konjunkturbarometer würden allerdings eine negative Indikation für das Geschäftsklima geben. Vor dessen Bekanntgabe durch das ifo-Institut würden noch die Einkaufsmanagerindices veröffentlicht. Die Helaba erwarte hier eine kleine Besserung für die Industrie. Der Wert sei mit 40,6 Punkten im Juni deutlich im Rezessionsbereich gewesen. Günstiger sehe es noch bei den Dienstleistern mit 54,1 aus. Hier sei ein Rückgang wahrscheinlich.



Wenn die dritte Eintrübung des Geschäftsklimas Realität werde, wäre nach einer Faustregel eine erneute konjunkturelle Trendwende wahrscheinlich. Die Helaba erwarte für 2023 insgesamt ein Minus des arbeitstäglich bereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,1%. Aus jetziger Sicht könnte die unterstellte Erholung im zweiten Halbjahr etwas schwächer ausfallen. Die Helaba überprüfe ihre Deutschlandprognose am 28. Juli mit der Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal.



Die deutsche Inflationsrate sei im Juni auf 6,4% (Mai: 6,1%) gestiegen, während die Eurozone einen Rückgang auf 5,5% (Mai: 6,1%) aufgewiesen habe. Ursachen für die gegensätzliche Entwicklung seien das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt gewesen, die vor einem Jahr das Preisniveau gesenkt hätten. Der Abwärtstrend der deutschen Inflationsrate dürfte voraussichtlich im Juli wiederaufgenommen werden. Für Entlastung bei Importen habe der stärkere Euro beigetragen. Bei einem relativ ruhigen Preisklima dürfte die Inflationsrate im Juli wieder die 6,1% des Mai erreichen. Auch der starke Rückgang der Großhandels- und der Importpreise lasse erwarten, dass sich die Inflation weiter zurückbilde. Im vierten Quartal dürften die Raten unter die 4-Prozent-Marke rutschen. Aufgrund der hohen Werte zu Jahresbeginn bleibe der Jahresdurchschnitt 2023 mit 6% allerdings hoch. Erst für 2024 sei ein merklicher Rückgang auf 3,5% zu erwarten. (21.07.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Pessimismus in der deutschen Wirtschaft nimmt zu, so die Analysten der Helaba.Das ifo-Geschäftsklima dürfte zum dritten Mal in Folge zurückgehen. Die Inflationsrate werde den Abwärtstrend wiederaufnehmen.