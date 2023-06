Wichtiger sei aber, wie es weitergehe. Hier zeige der aktuelle Rand, dass sich das Verarbeitende Gewerbe und der Bausektor durchaus in einer Rezession befänden (im Bausektor halte diese bereits seit dem zweiten Halbjahr 2022 an, im Verarbeitenden Gewerbe starte sie wohl gerade) und sich diese zunächst noch fortsetzen werde. Der Dienstleistungssektor jedoch, das würden insbesondere die HCOB Flash PMIs zeigen, wachse im zweiten Quartal recht kräftig, sodass die Rezession vermutlich sehr kurzlebig sei und man bereits im laufenden Quartal wieder mit Wachstum der Gesamtwirtschaft rechnen könne.



Der ifo-Index und der Vertrauensindex der EU-Kommission würden nicht ganz so euphorische Ergebnisse zeigen, aber zu der Aussage passen, dass die Dienstleister für ein positives gesamtwirtschaftliches Wachstum im zweiten Quartal sorgen sollten. Die Gründe dafür seien unter anderem, dass angesichts eines weiteren Beschäftigungswachstums und im historischen Vergleich hoher Lohnabschlüsse die Konsumfreude in tourismusnahen Bereichen - also Gastronomie, Übernachtungen, Events - weiterhin hoch sei. Weiter sei zu erwarten, dass die schon seit vier Quartalen anhaltende Schrumpfung der realen Einzelhandelsumsätze allmählich zu einem Ende komme. Insbesondere könnte dieser Sektor von den Einmalzahlungen profitieren, auf die sich viele Branchen in ihren Tarifverhandlungen geeinigt hätten.



In Bezug auf das Verarbeitende Gewerbe sei der Ausblick zunächst nicht sonderlich erfreulich. Im März sei die Produktion gegenüber dem Vormonat deutlich zurückgegangen und für April würden verschiedene Indikatoren, darunter der Maut-Index, auf eine Stagnation auf diesem niedrigeren Niveau hindeuten. Dazu komme noch, dass die Auftragseingänge zuletzt eingebrochen seien.



Trotz dieser Nachrichtenlage sei festzustellen, dass sich das Verarbeitende Gewerbe keineswegs in einer besonders schlechten Lage befinde. Denn die Auftragsbestände hätten laut Destatis im April ausgereicht, um rund sieben Monate die Produktionsanlagen auszulasten, ein im historischen Vergleich hoher Wert. Gehe man davon aus, dass die globale Industriekonjunktur zu Beginn des nächsten Jahres allmählich wieder Fuß fasse, könnten die deutschen Unternehmen dieses Sektors mit einem blauen Auge davonkommen. Beim Bausektor dürfte es hingegen noch etwas länger dauern, bis das Tal durchschritten sei, da dieser Sektor besonders stark unter den höheren Zinsen leide, die gemäß der Erwartung der Analysten der Hamburg Commercial Bank noch bis tief in das Jahr 2024 hinein auf einem hohen Niveau bleiben würden.



Man könne durchaus einen gewissen Optimismus bei den Unternehmen ausmachen. Denn bis zuletzt hätten die Arbeitgeber neues Personal eingestellt, obwohl die Auftragseingänge bereits seit einigen Monaten zurückgehen würden.



Mittelfristig sei aber keineswegs mit einem Boom zu rechnen, weder im Verarbeitenden Gewerbe, noch bei den Dienstleistern. Dagegen spreche unter anderem die ungünstige demografische Entwicklung, die sich unter anderem darin äußere, dass selbst im laufenden schwachen wirtschaftlichen Umfeld Arbeitskräftemangel und niedrige Arbeitslosigkeit herrsche. Wenn Unternehmen viele Stellen unbesetzt lassen würden oder mehr Zeit zum Einarbeiten von Mitarbeiter:innen einrechnen müssten, gehe das zulasten der Produktivität. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden daher über die nächsten Jahre ein relativ schwaches Wachstum erwarten, das im Bereich von 1% liegen sollte und somit unterhalb des langfristigen Durchschnitts der letzten 20 Jahre. (01.06.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Stell Dir vor, es ist Rezession und keiner merkt es, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Das entspreche in etwa der Situation in Deutschland. Destatis melde für Januar bis März die zweite Quartals-Schrumpfung des BIP in Folge, also eine sogenannte technische Rezession. Üblicherweise seien Rezessionen dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitslosenrate in die Höhe schieße und die Unternehmensgewinne einbrechen würden. Bislang passiere genau das Gegenteil, die Beschäftigung steige und mit ihnen die Gewinne der Unternehmen.Es gebe weitere Entwicklungen, die nicht so recht zusammenpassen möchten, aber dazu beitragen würden, zumindest teilweise diese merkwürdige Rezession zu erklären. Da sei zum einen die Tatsache, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage (ausgedrückt durch das BIP), bedingt durch einen schwächeren Konsum im ersten Quartal, deutlich nachgegeben habe, während das Angebot (ausgedrückt durch die Bruttowertschöpfung) sogar recht kräftig gestiegen sei. Letzteres sei vor allem durch einen Anstieg der Industrieproduktion zustande gekommen, wo noch viele Aufträge abzuarbeiten gewesen seien. Auch die Bauaktivität sei kräftig gestiegen, da angesichts des milden Winters und weniger Materialknappheit viele bereits begonnene Bauprojekte rascher hätten beendet werden können als erwartet. Der Dienstleistungssektor hingegen habe praktisch stagniert. Ziehe man also die Produktion in den einzelnen Sektoren als Maßstab für die wirtschaftliche Aktivität heran, sei insgesamt gar keine Rezession festzustellen.