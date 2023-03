Die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes seien seit dem Hochpunkt im Juli 2021 tendenziell gesunken. Zwar habe sich die Komponente "Auftragseingänge" im Einkaufsmanagerindex von ihrem Tiefstwert entfernt; sie liege aber mit knapp 45 Punkten immer noch unter dem Stagnationsniveau. Eine Konjunkturwende brauche also noch Zeit.



Immerhin seien die Auftragseingänge 2022 nicht in allen großen Industriebranchen gesunken. Die Elektroindustrie, die stark von der Digitalisierung, steigender Effizienz in vielen Bereichen sowie der Energiewende profitiere, habe positiv abschließen können.



Für Januar würden die Analysten nach dem starken Auftragsplus vom Dezember eine Gegenbewegung erwarten (-1,5% gg. Vormonat). Umgekehrt dürfte es bei der Industrieproduktion sein. Im Dezember sei allein die Bautätigkeit um 8% gegenüber November eingebrochen. Vor allem der zeitweise kalte Dezember habe neben den verschlechterten Rahmenbedingungen hierzu beigetragen. Für den deutlich milderen Januar sei deswegen mit einem Plus zu rechnen.



Auch die Automobilproduktion in Deutschland habe nach den Verbandszahlen in saisonbereinigter Rechnung leicht zugelegt. Dies signalisiere über die Zulieferung anderer Branchen auch ein Plus im Verarbeitenden Gewerbe. Inklusive Bauwirtschaft dürfte die Industrieproduktion im Januar um schätzungsweise 1,5% höher ausfallen als zu Jahresende. (03.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl rückläufige bzw. staatlich gebremste Energiekosten die Unternehmen entlasten, hat die Industriekonjunktur noch keine Trendwende zum Besseren vollzogen, so die Analysten der Helaba.Das ifo Geschäftsklima für das Verarbeitende Gewerbe sei im Februar zum vierten Mal in Folge gestiegen. Erstmals seien die Optimisten sogar leicht in der Überzahl. Sinkende bzw. staatlich gebremste Energiekosten würden die Unternehmen entlasten. Trotzdem sei ein Industrieaufschwung in den "harten" Branchendaten noch nicht zu erkennen, auch weil wichtige Exportmärkte wie China, die Eurozone oder Großbritannien zuletzt wenig aufnahmefähig gewesen seien.