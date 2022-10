Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen der vom ZEW befragten Finanzanalysten dürften sich stabilisieren, so die Analysten der Helaba.Die ZEW-Erwartungen seien in den letzten Monaten in den Keller gerauscht. Die ähnlich gestaltete Umfrage von sentix signalisiere nun für Oktober erneut einen Rückgang. Allerdings habe die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Gas und Wärme" inzwischen ihre Vorschläge für eine Preisbremse in Deutschland vorgelegt, die nun umgesetzt werden sollten. Damit werde die Inflation ab März etwas eingehegt. Die Regelung für die industriellen Verbraucher solle bereits ab Januar 2023 in Kraft treten. Die Kosten für Unternehmen und Haushalte würden hierdurch gesenkt und seien nun kalkulierbarer. Aktien aus den energieintensiven Bereichen im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten hierauf positiv reagiert. Bei den Haushalten werde es etwas dauern, bis sich dies im Konsumklima niederschlage. Die vom Mannheimer ZEW befragten Finanzanalysten dürften schneller reagieren, so dass die ZEW-Erwartungen im Oktober zumindest stabil ausfallen sollten.Zudem würden die Chancen für eine Trendwende beim ZEW in den nächsten Monaten steigen. Allgemein werde für den Winter 2022/2023 eine Rezession in Deutschland erwartet. Ab Frühjahr sollten sich die konjunkturellen Perspektiven aber wieder aufhellen. Die Mannheimer Forscher würden nach den Erwartungen in sechs Monaten fragen. Damit rücke ein hoffentlich wirtschaftlich freundlicheres Frühjahr zunehmend in den Blickpunkt. (14.10.2022/ac/a/m)