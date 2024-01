Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutschlands wichtigster Exportmarkt, Europa, steht weiterhin vor wirtschaftlichen Herausforderungen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank im Kommentar zum "HCOB PMI® Exportbedingungen Deutschland"-Index.Die Schwäche im Exportsektor sei in der Breite festzustellen. Die Nachfrage nach Chemikalien sei ebenso schlecht wie die nach nicht-zyklischen Konsumgütern. Besonders besorgniserregend sei der starke Rückgang der Auftragseingänge für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile im Dezember, einer der stärksten Rückgänge in den letzten dreieinhalb Jahren. Ein Schimmer von vorsichtigem Optimismus sei im Maschinen- und Anlagenbau zu erkennen, wo sich der Rückgang der Exportaufträge im letzten Monat deutlich abgeschwächt habe.Die deutsche Exportindustrie habe nicht nur mit der Schwäche der Weltwirtschaft zu kämpfen. Die Rankings würden zeigen, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen würden. Der anhaltende Abwärtstrend Deutschlands bei den Exportaufträgen sei einer der stärksten unter den 28 Ländern der PMI-Umfrage, nur die Tschechische Republik und Frankreich würden noch schlechter abschneiden. Dies deute auf Fehlentwicklungen in der Vergangenheit hin, möglicherweise im Automobilsektor, der zu lange am Verbrennungsmotor festgehalten habe und den Trend zum Elektroauto vernachlässigt habe; aber auch in der Energiepolitik, die zu stark von russischem Gas abhängig gewesen sei, während der Wechsel zu erneuerbaren Energien sich verzögert habe. Angesichts der bekannten Flexibilität der deutschen Industrie, auf Krisenmomente zu reagieren, sind die Analysten der Hamburg Commercial Bank jedoch zuversichtlich, dass bessere Zeiten kommen werden. Die PMI-Exportindikatoren würden jedoch zeigen, dass eine Trendwende nicht unmittelbar bevorstehe. (12.01.2024/ac/a/m)