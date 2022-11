Kreuzfahrtbranche mit Umsatzrückgang nach Rekordzuwächsen im Vormonat



Nachdem die stark von der Corona-Krise betroffene Kreuzfahrtbranche im Juli 2022 einen Rekordumsatz erzielte und damit erstmalig seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder das Vorkrisenniveau erreichte, sank der reale Umsatz im August 2022 gegenüber dem Juli 2022 um 6,0%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2021 hat sich der Umsatz dennoch nahezu verdreifacht (+196,6%). Gegenüber August 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, stieg der Umsatz um 12,0% und lag damit weiterhin über dem Vorkrisenniveau.



Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr mit Umsatzrückgang



Im August 2022, dem letzten Geltungsmonat des 9-Euro-Tickets, sanken die realen Umsätze im Eisenbahnfernverkehr gegenüber dem Vormonat Juli 2022 um 2,2%. Im Vergleich zum August 2021 stiegen die realen Umsätze im Bahnfernverkehr jedoch um 55,3%. Gegenüber dem von der Corona-Pandemie unbeeinflussten August 2019 betrug der reale Umsatzzuwachs 39,6%. (08.11.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im August 2022 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,5% und nominal (nicht preisbereinigt) 0,1% mehr Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2022, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem WOrtlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2021 verzeichnete der Dienstleistungsbereich ein Umsatzplus von real 11,5% und nominal 15,1%.