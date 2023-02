Die Kernrate ohne Nahrung und Energie sei im Januar von 5,2% auf 5,6% gestiegen und zeige erneut, dass die Inflation noch für geraume Zeit erhöht bleiben werde. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten extrem hohen Tarifforderungen. In der Berichtswoche würden die Verbraucherpreise für Februar veröffentlicht, für die die Analysten in Deutschland eine etwas niedrigere Inflationsrate von 8,5% (Januar: 8,7%) und 8,3% (8,6%) für die Eurozone erwarten würden. Für Entspannung hätten u.a. niedrigere Heizöl-, Diesel- und Gaspreise gesorgt. Für 2023 würden die Analysten weiterhin eine jahresdurchschnittliche Rate von 6% für Deutschland erwarten.



Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hätten sogar noch mehr überrascht: Zum zweiten Mal in kurzer Folge sei das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal nach unten korrigiert worden, nun sei es um 0,4% gegenüber den drei Monaten zuvor gesunken. Wesentliche Ursache seien die Rückgänge beim Konsum und den Investitionen gewesen. Der durch Nachholeffekte bedingte Aufwärtstrend bei den privaten Konsumausgaben sei mit einem deutlichen Rückgang von 1% im Quartalsvergleich beendet worden.



Die hohen Preissteigerungen und der Wegfall von Vergünstigungen wie dem Tankrabatt und dem 9- Euro-Ticket hätten zusätzlich belastet. Eine Kompensation durch eine sinkende Sparquote habe nicht mehr stattgefunden; sie habe das Vorkrisenniveau bereits erreicht und sei in den letzten beiden Quartalen sogar wieder leicht gestiegen. Immerhin hätten die öffentlichen Konsumausgaben die Wirtschaft mit einem Anstieg von 0,6% gegenüber Q3 stabilisiert.



Zum dritten Mal in Folge seien die Bauinvestitionen gesunken (-2,9% gegenüber Vorquartal). Damit sei das Ausgangsniveau für 2023 sehr niedrig und es müsse in diesem Jahr mit einem deutlichen Rückgang gerechnet werden. Auch die Ausrüstungen hätten gebremst (-3,6%), während die sonstigen Investitionen, die u.a. Software sowie Forschung und Entwicklung beinhalten würden, erneut gestiegen seien (0,7%). Ungeachtet der schwierigen Rahmenbedingungen würden die Unternehmen weiterhin in neue Produkte und Produktionsverfahren investieren.



Trotz der schlechteren Entwicklung zum Jahresende würden die Analysten ihre Prognose einer kalenderbereinigten Stagnation der Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr nicht ändern. Immerhin sei das ifo Geschäftsklima nach einem unverändertem Wert vier Mal in Folge gestiegen. Die Unternehmen würden die Zukunft deutlich weniger pessimistisch sehen. (24.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt hat die Verbraucherpreise auf das neue Basisjahr 2020 umgestellt, so die Analysten der Helaba.Damit sei auch der Warenkorb aktualisiert worden. Da die Pandemie das Konsumverhalten temporär deutlich beeinflusst habe, werde nun, um diesen Effekt abzuschwächen, zumindest für die oberen Wägungsebenen der Mittelwert der Jahre 2019 bis 2021 genommen. Die Bedeutung der einzelnen Warengruppen habe sich trotzdem zum Teil nennenswert verändert. So sei der Anteil von Haushaltsenergie und Kraftstoffen von gut 10% auf 7,4% gesunken. Da sich Energie im vergangenen Jahr besonders verteuert habe, erkläre dies teilweise die um einen Prozentpunkt auf 6,9% gesunkene Inflationsrate für 2022.Gleichzeitig sei nun der Abwärtstrend bei der Inflation schwächer. Geringere Energiepreise würden sich 2023 dadurch weniger deutlich auf die Verbraucherpreise auswirken. Der Anteil der Nahrungsmittel sei von 9,7% auf knapp 12% gestiegen. Voraussichtlich niedrigere Inflationsraten bei dieser Kategorie würden sich in Zukunft stärker im Verbraucherpreisindex niederschlagen. Zuletzt hätten die Preissteigerungen hier um die 20% gelegen. Jüngst seien bereits die wichtigen Eckpreise für Butter und Kaffee gesenkt worden. Die allmählich zurückgehenden Kosten für Strom und Gas dürften auch in dieser Branche für Entspannung sorgen. Zu einer Belastung könnte dagegen die extreme Trockenheit schon im Winter in Teilen Südeuropas werden.