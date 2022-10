Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal recht deutlich gewachsen, so die Analysten der Nord LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt habe um 0,3% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Diese Daten könnten nur als überraschend positiv bezeichnet werden. Offenbar sei der sommerliche Impuls vor allem von dem privaten Konsum getragen worden. Leider sehe das gesamte Umfeld derzeit nicht nach einer Fortsetzung moderat positiver Wachstumsraten aus. Die Covid-19-Krise sei quasi übergangslos in die von Russland ausgelöste von der bisherigen Sorglosigkeit begünstigten, großen Energiepreiskrise übergegangen.



Inflationsgetrieben habe die EZB reagieren müssen und die gestiegenen Zinsen würden zusätzlich die Konjunktur belasten. So würden die Analysten für Deutschland für das vierte und erste Quartal mit negativem Wachstum rechnen. Die Rezession sei also nur auf das Winterhalbjahr verschoben worden - der "Cold Wind of Change" komme halt einfach nur etwas später. Vermutlich müsse man erst noch den langen dunklen Winter durchschreiten, um eine Ahnung zu bekommen, wie ein Weg aus dieser Krise konkret aussehen könnte. (28.10.2022/ac/a/m)



