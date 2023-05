Andererseits hätten die Anlageinvestitionen einen starken Aufschwung erlebt, der von Privatinvestitionen getrieben worden sei. Diese Erholung deute auf eine nachhaltige Verbesserung der Unternehmensinvestitionen hin, insbesondere bei Maschinen und Ausrüstungen. Außerdem habe das ungewöhnlich warme Wetter im Januar die Bautätigkeit im ersten Quartal angekurbelt. Diese Witterungseffekte hätten sich jedoch umgekehrt, was sich negativ auf das Baugewerbe im zweiten Quartal ausgewirkt habe.



Die Nettoexporte hätten positiv zum Gesamtwachstum beigetragen. Vergleiche man Q1 2022 mit Q1 2023 seien die Exporte um 0,4% gestiegen und die Importe seien um -0,9% gesunken. Der Rückgang der Importe spiegele teilweise niedrigere Energieimporte wider.



Die Daten auf der Produktionsseite würden deutlich von den Daten auf der Ausgabenseite abweichen: Die Bruttowertschöpfung sei um 0,8% gegenüber dem Vorquartal gewachsen, während sie auf der Ausgabenseite geschrumpft sei. Dieser positive Unterschied zwischen den Messgrößen sei bisher einmalig.



Das Baugewerbe und die Industrie hätten die höchsten Wachstumsraten verzeichnet, was wahrscheinlich auf günstige Wetterbedingungen und niedrigere Großhandelspreise für Energie zurückzuführen sei. Private und öffentliche Dienstleistungen hätten ein langsameres Wachstum verzeichnet.



Mit Blick auf das Jahresende und das Jahr 2024 werde eine Phase erneuter wirtschaftlicher Schwäche erwartet, da höhere Zinsen, geringere Ersparnisse und eine Konjunkturverlangsamung in den USA zum Tragen kommen würden.



Angesichts der bevorstehenden Wahlen im Jahr 2025 sei mit einer allmählichen Straffung der Finanzpolitik zu rechnen, die sich weiterhin kurzfristig auf die Energiepolitik konzentrieren werde. Die Kombination aus höheren Energiepreisen und Lohnzuwächsen stelle eine große Herausforderung für das exportorientierte Verarbeitende Gewerbe in Deutschland dar. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, könnten höhere Investitionen und ein moderates Lohnwachstum erforderlich sein.



Würden diese Probleme jedoch nicht angegangen, könnte dies zu einem strukturellen Rückgang, Inflationsdruck und der Notwendigkeit staatlicher Unterstützung führen. Die Zeit nach der Pandemie und die sich verändernde geopolitische Landschaft würden darauf hindeuten, dass sich das traditionelle deutsche Modell, das durch hohe Leistungsbilanzüberschüsse gekennzeichnet sei, verändern könnte. (26.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist im Winter offiziell in eine technische Rezession gerutscht, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Das revidierte BIP des ersten Quartals zeige einen Rückgang von -0,3% im Vergleich zum Vorquartal. Dieser Rückgang lasse sich auf die Folgen der Inflation für den Haushaltskonsum und das Auslaufen der staatlich finanzierten Pandemiemaßnahmen zurückführen. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2023 ein leichtes Wachstum verzeichnen werde.Die revidierten BIP-Zahlen würden auf eine Schrumpfung der Wirtschaftstätigkeit hindeuten, und auch im vierten Quartal sei ein Rückgang von -0,5% gegenüber dem Vorquartal verzeichnet worden. Dies stehe im Gegensatz zum positiven Trend, der seit November bei weichen Datenindikatoren wie den Einkaufsmanagerindices (PMI) zu beobachten sei. Trotz der negativen Zahlen gebe es Anzeichen, die auf eine Fortsetzung des Wachstums im zweiten Quartal hindeuten würden.Die Aufschlüsselung der Ausgaben zeige die Schwächen sowohl des privaten als auch des öffentlichen Konsums. Im ersten Quartal 2023 sei der Konsum der privaten Haushalte um 1,2% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Dies sei vor allem auf die Belastung durch die hohen Preise zurückzuführen. Das real verfügbare Einkommen der privaten Haushalte sei sowohl im vierten Quartal 2022 als auch im ersten Quartal 2023 gesunken. Trotz staatlicher Unterstützung bei den Energiekosten seien die Verbraucher in verschiedenen Sektoren bei ihren Ausgaben zurückhaltend gewesen.