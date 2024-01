Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima ist zum zweiten Mal in Folge gesunken, so die Analysten der DekaBank.Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Geschäftserwartungen seien gesunken, gesamtwirtschaftlich und mit Ausnahme der Industrie auch in allen Wirtschaftsbereichen. Besonders deutlich seien die Geschäftserwartungen im Einzelhandel und der Bauwirtschaft gesunken.Die Gefahr, dass auch das erste Quartal eine leichte Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts bringe, habe zugenommen. (25.01.2024/ac/a/m)