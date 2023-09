Der jüngste leichte Anstieg des deutschen Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe weise aber darauf hin, dass sich die Lagebeurteilung allmählich aus dem tiefen Keller befreien könne. Auch die Dienstleister seien zuletzt positiver gestimmt gewesen. Für September seien die Analysten deswegen optimistischer als der Konsens und würden einen stabilen "ifo" erwarten.



Die deutsche Wirtschaft habe nach zwei Quartalen mit leichten Rückgängen im zweiten Vierteljahr 2023 stagniert. Das Geschäftsklima lasse erwarten, dass auch der laufende Dreimonatszeitraum enttäuschen werde. Die Arbeitslosigkeit sei in den letzten Monaten gestiegen. Auch ohne die Zuwanderung aus der Ukraine habe es leichte Zuwächse gegeben. Dass die schwache Konjunktur arbeitsmarktwirksam sei, zeige der Anstieg der Arbeitslosigkeit im konjunkturreagibleren Versicherungssystem (SGB III).



Für September würden die Analysten einen Gesamtanstieg von saisonbereinigt 10.000 erwarten. Im Jahresdurchschnitt 2023 dürften in Deutschland 2,55 Millionen Menschen (5,6%) arbeitslos sein, rund 130.000 mehr als im Jahr zuvor (5,3%). Mit der konjunkturellen Erholung im nächsten Jahr sollte sich die Arbeitslosigkeit 2024 wieder zurückbilden.



Die Zahl der Beschäftigten im Inland habe im Juli saisonbereinigt bei fast 46 Millionen gelegen. Trotz der schwachen Konjunktur habe es zuletzt weitere kleine Zuwächse gegeben. Das zeige, dass der deutsche Arbeitsmarkt immer noch gut aufgestellt sei. Arbeitslose hätten bei entsprechender Qualifikation und Flexibilität gute Chancen, einen neuen Job zu bekommen. (Ausgabe vom 22.09.2023) (25.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Juni hat sich die deutsche Inflationsrate von 6,4% auf 6,1% im August nur wenig verringert, so die Analysten der Helaba.Der stark gestiegene Ölpreis sei eine Ursache hierfür: Für Sprit und Heizöl müsse wieder mehr bezahlt werden. Obwohl sich diese Belastung im September fortgesetzt habe, dürfte die Konsumentenpreissteigerung auf schätzungsweise 4,9% deutlich zurückgehen. Die Preisverzerrung durch das 9-Euro-Ticket, das von Juni bis August 2022 habe erworben werden können, falle nun aus der Be-rechnung heraus. Auch sei Energie sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone im vierten Quartal 2022 sehr teuer gewesen. Dies wirke ab September inflationsdämpfend. Für den Währungsraum würden die Analysten einen Rückgang von 5,3% auf 4,6% erwarten.