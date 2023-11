Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit schwachen Septemberindikatoren verabschiedete sich das dritte Quartal in Deutschland, so die Analysten der DekaBank.Der einzige Lichtblick im September sei die stagnierende Bauproduktion gewesen. Die Produktion insgesamt sei gesunken, wie auch die Industrieaufträge ohne Großaufträge, die Ausfuhr oder der Einzelhandelsumsatz. Auch die Niveaus der Indikatoren seien besorgniserregend niedrig.In das Schlussquartal 2023 starten wir mit einem statistischen Unterhang, so die Analysten der DekaBank. Eine technische Winterrezession erscheine daher wahrscheinlich. (07.11.2023/ac/a/m)