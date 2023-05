Die Jahresrate für Energie sei hingegen wieder auf 6,8% Y/Y angestiegen, bleibe aber durch einen Basiseffekt unter der Gesamtteuerung. Besonders hartnäckig stellt sich jedoch mit 21,1% Y/Y im Jahresvergleich der Auftrieb bei Haushaltsenergie (Heizen und Strom) dar, da die Versorger ihre Kostenanstiege nur mit großer Verzögerung an die Endverbraucher weitergeben konnten bzw. können, so die Analysten der Nord LB. Bremsend würden hingegen die staatlichen Preisbremsen wirken. Die Inflation ohne die volatilen Komponenten Energie und Nahrungsmittel sei mit 5,8% Y/Y auf dem Niveau des Vormonats geblieben.



Die Analysten würden nach wie vor davon ausgehen, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten sei. Erste Lichtblicke seien u.a. schon bei den Großhandelspreisen zu beobachten, die im März erstmalig seit Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen seien, wenn auch nur um einen halben Prozentpunkt. Positiv stimme auch der geringe Anstieg der Erzeugerpreise von nur noch 4,1% Y/Y im Berichtsmonat April.



Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Mai überraschend deutlich eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 91,7 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit drei Monaten gesunken. Vor allem die Zukunftsaussichten (88,6 P.) seien im Mai erheblich schlechter als im Vormonat eingeschätzt worden. Die Umfragen unter Finanzmarktexperten (ZEW, sentix) hätten im Mai ebenfalls eine deutlich verschlechterte Konjunkturstimmung ergeben. Daher hätten die meisten Volkswirte einen Rückgang des ifo-Geschäftsklimas erwartet - jedoch nicht in diesem Ausmaß.



Trotz sinkender Energiepreise und einer spürbaren Abnahme der Störung von Lieferketten würden vor allem in der Industrie die Konjunktursorgen zunehmen. Insbesondere auf wichtigen Exportmärkten seien die Geschäfte zuletzt deutlich schlechter gelaufen. Die Abnahme der Nachfrage dürfte aber auch teilweise eine Normalisierung darstellen. Mit geringeren Störungen der Lieferketten nehme die Verfügbarkeit von Waren und Gütern wieder zu, was wiederum Einfluss auf das Bestellverhalten habe. Zumindest seien Vorratsbestellungen ("Pre-Ordering") nun nicht mehr notwendig. Zudem könnten Unternehmen ihre in der Krise aufgestockten Lagerbestände herunterfahren, sofern sie auf eine nachhaltige Auflösung der Lieferengpässe setzen würden.



Schwächer als im Vormonat sei auch die Wirtschaftsstimmung im Bausektor, das rasant gestiegene Zinsniveau, verschärfte Finanzierungsbedingungen und noch immer hohe Materialkosten würden nach wie vor belastend wirken. Noch ausgeprägter sei im Mai der Rückgang im Sektor Handel ausgefallen, wo der schlechteste Saldowert seit Dezember markiert worden sei. Einziger Lichtblick seien im Mai die Dienstleister gewesen, deren Stimmung fast so gut wie im Vormonat geblieben sei. Die ifo-Daten würden sich insofern relativ gut mit der Quintessenz der HCOB Einkaufsmangerindices decken: Dienstleister hui, Industrie pfui.



Zwar dürfte die deutsche Wirtschaft im Jahresverlauf dank geringerer Inflation und zugleich stärkeren Lohnzuwächsen zu leichtem Wachstum zurückkehren. Insgesamt sei in diesem Jahr konjunkturell aber nicht mehr als Stagnation zu erwarten. Den statistischen Unterhang und den negativen Arbeitstageeffekt (jeweils -0,2 Prozentpunkte) sowie den schwachen Jahresauftakt würden kaum kompensiert werden können. Ihre Prognose für das reale BIP hätten die Analysten auf -0,4% zurückgenommen. (Ausgabe vom 26.05.2023) (29.05.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nun also doch: Die deutsche Wirtschaft ist im Winterhalbjahr in eine technische Rezession gerutscht, so die Analysten der Nord LB.Nach -0,5% Q/Q im Schlussquartal 2022 sei das reale Bruttoinlandsprodukt auch zum Jahresauftakt mit -0,3% Q/Q geschrumpft. Bemerkenswert sei, dass erneut eine anfänglich gemeldete Stagnation deutlich abwärts habe revidiert werden müssen. Hierzu hätten auch überraschend schlechte Konjunkturdaten im März beigetragen. So sei die Industrieproduktion um 3,4% M/M eingebrochen.Besonders stark habe saisonbereinigt die Bauproduktion korrigiert (-4,6% M/M), nachdem sie in den beiden Vormonaten stark von der ungewöhnlich milden Witterung profitiert habe. Aber auch die realen Einzelhandelsumsätze (-2,2% M/M), Exporte (-5,8% M/M) und Importe (-5,3% M/M) seien kräftig zurückgegangen. Inflationsbedingt habe im ersten Quartal erneut der private Konsum gebremst, während die Investitionen und der Außenbeitrag positive Wachstumsbeiträge geliefert hätten. Massive Belastungen seien auch von den staatlichen Konsumausgaben ausgegangen, die um fast 5% (!) geringer als im Vorquartal ausgefallen seien.