Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im November gab es nur wenige konjunkturelle Lichtblicke in Deutschland, so die Analysten der DekaBank.



Zu diesen habe der Außenhandel gezählt, der nicht nur ein solides Ausfuhrplus aufgewiesen, sondern aufgrund des schwächeren Anstiegs der Einfuhr auch einen positiven Impuls für die Konjunktur gesetzt habe. Das sei es aber auch schon mit den guten Nachrichten gewesen: Die Produktion schrumpfe ungebremst, die Industrieaufträge würden sinken, und die eiserne Reserve der Auftragsbestände schmilze dahin. Der erste Monat des Weihnachtsgeschäfts habe dem Einzelhandel einen starken Rückgang des Umsatzes beschert. Alles in allem würden die bislang vorliegenden Indikatoren auf eine fortgesetzte Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal hindeuten. (09.01.2024/ac/a/m)





