Die Umfrageteilnehmer hätten berichtet, dass sie immer noch über finanzielle Engpässe aufgrund der hohen Zinsen und einen nicht nachlassenden Kostendruck besorgt seien und dass sowohl sie als auch ihre Kunden von Unsicherheiten geplagt seien. Dies decke sich mit dem tieferen Rückgang des Indexes Gesamt-Bautätigkeit, der jetzt auf dem niedrigsten Stand seit April 2020 liege.



Die Achterbahnfahrt sei noch nicht zu Ende. Denn die Auftragseingänge seien auf den niedrigsten Stand seit der großen Rezession 2008/09 eingebrochen, mit Ausnahme des ersten COVID-Schocks. Es sei also davon auszugehen, dass die Geschäftstätigkeit in den kommenden Monaten weiter unter Druck geraten werde. Kein Wunder, dass der Großteil der Firmen annehme, dass in einem Jahr weniger Baukräne in den Himmel ragen würden.



Die Rezession sei da und habe die typischen Merkmale: Subunternehmer seien leichter verfügbar und würden Preissetzungsmacht verlieren, während sich der Rückgang der Einkaufspreise beschleunige. Der schnellere Abbau des Personals passe ebenfalls in dieses Bild. (05.10.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Bausektor versinkt im Treibsand, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der Wohnungsbau befinde sich nach wie vor in einem schweren Abschwung und der Index für den gewerblichen Bau sei noch tiefer in den Schrumpfungsbereich gefallen. Der Hoffnungsschimmer vom letzten Monat, dass der Tiefbau die deutsche Bauwirtschaft stabilisieren könnte, sei am Ende des dritten Quartals verpufft. Allerdings werde der Tiefbau in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich durch private Investitionen und die von der Regierung angekündigten höheren öffentlichen Ausgaben für die Verkehrsinfrastruktur gestützt werden.