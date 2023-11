Nun sei es nicht so, dass Deutschland alleine von einem sinkenden Wachstum des Produktionspotenzials betroffen wäre. Gerade der demografisch bedingte Rückgang des Arbeitskräftevolumens sei ein globales Phänomen. Man müsse aber leider feststellen, dass Deutschland mit einer Potenzialwachstumsrate von 0,5% deutlich hinter den USA zurückfalle (rund 1,5%). Auch die europäische Peers Frankreich (rund 1,3%), Großbritannien (rund 0,8%) und selbst das jahrelange Schlusslicht Italien (rund 0,8%) stünden besser da. Nur Japan (rund 0%) bleibe wie erwartet ganz hinten, aber das könne sicherlich kein Trost sein.



Nun möge man sagen: Na und, dann sinke das Potenzialwachstum eben. Solange die Menschen in Lohn und Brot seien, und das seien sie überwiegend, könne man damit doch leben. Ganz so einfach sei es leider nicht. Der internationale Wettbewerb bedeute, dass eine geringere Produktivität bestraft werde. Unternehmen würden dorthin abwandern, wo sie bessere Produktionsbedingungen vorfinden würden. Die vom Sachverständigenrat aufbereiteten Statistiken seien im Prinzip in Zahlen gegossene Hinweise auf die Standortschwäche Deutschlands.



Der Kuchen "Weltwirtschaft" könne ganz neu verteilt werden und Deutschland werde sich nicht ewig auf seinen diversifizierten Mittelstand mit über tausend Weltmarktführern ausruhen können. Vielmehr müsse angesichts des Klimawandels und der geopolitischen Herausforderungen laufend an der Standortattraktivität gearbeitet werden. Unterbleibe dies, könne die Situation rasch kippen und auf einmal genüge auch die Demografie nicht mehr, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, weil Firmen schlichtweg nicht mehr in Deutschland würden produzieren wollen, sondern sich andere Standorte suchen würden. Dann würden auch Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und eine Strategie des Deriskings gegenüber autoritären Staaten schwieriger umzusetzen sein.



Was könne, was müsse also getan werden? Investitionen im weitesten Sinne, sowohl vom privaten Sektor als auch vom öffentlichen Sektor seien ein wichtiger Schlüssel. Außerdem müsse man bei der Arbeitskräfteknappheit gegensteuern.



Der Sachverständigenrat mache zu diesen beiden Feldern konkrete Vorschläge. Diese würden sich von einer Forschungszulage für kleine und mittlere Unternehmen (teilweise bereits umgesetzt) über die Verbesserung der Qualität der Schul- und Universitätsbildung, die Stärkung von Start-ups über einen Zukunftsfonds (auch hier gibt es bereits Ansätze) bis zu einer gezielten Förderung von Künstlicher Intelligenz erstrecken, die als eine Art General Purpose Technologie identifiziert werde. Also eine Technologie, die ähnlich wie die Nutzbarmachung von Strom in praktisch allen Sektoren eingesetzt werden könne.



In Bezug auf den Arbeitsmarkt seien die Autoren des SVR-Gutachtens der Meinung, dass bei der Grundsicherung, dem Ehegattensplitting, der Familienversicherung sowie der Witwen- bzw. Witwerrente Reformbedarf bestehe. Es würden hier Möglichkeiten identifiziert, die Anreize zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen. Als weiterer wichtiger Punkt zur Dämpfung des weiteren Rückgangs der Zahl der Arbeitskräfte werde die Zuwanderung genannt. Flüchtlingen solle möglichst bald nach ihrer Ankunft in Deutschland eine Arbeitserlaubnis gegeben werden und die Erwerbsmigration aus Nicht-EU-Ländern erleichtert werden. Letzteres solle in den Konsulaten und Ausländerbehörden durch eine Willkommenskultur und weniger administrative Hindernisse unterstützt werden.



Nicht alle, aber die meisten dieser Vorschläge würden Geld kosten. Das gelte vor allem für Investitionsanreize und für Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungssystems. Häufig würden entsprechende Maßnahmen abgelehnt mit dem Hinweis, dafür sei kein Geld da. Man wisse mittlerweile, dass dies ein fadenscheiniges Argument sei. Angesichts einer niedrigen Verschuldungsquote von 66% des BIP sei es selbstverständlich keine Frage des Geldes, ob die vom Sachverständigenrat vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt würden, sondern eine Frage des politischen Willens.



Klar, man habe die Schuldenbremse, die auch noch in der Verfassung verankert sei. Eine Reform derselben, in dem man beispielsweise Investitionen aus der Schuldenbremse ausklammere, wäre dringend notwendig, aber derzeit unrealistisch. Ein pragmatischer Umgang mit der Schuldenbremse, wie er bei der Bildung des sogenannten Sondervermögens Bundeswehr an den Tag gelegt worden sei, sei kurzfristig aber offensichtlich auch ein Weg.



Es wäre gut, wenn in dieser Hinsicht die Scheuklappen abgelegt würden und Deutschland sich wieder daran mache, sein Potenzial zu heben.







