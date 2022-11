Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Hilfsprogramme der Bundesregierung sind nicht zielgenau. So die Analysten der Helaba.Der Pessimismus in Deutschland sei in den vergangenen Monaten sowohl bei Verbrauchern und Unternehmen als auch bei Finanzanalysten ausgeprägt gewesen. Die ZEW-Erwartungen hätten sich im Oktober leicht verbessert, nachdem sie im Monat zuvor fast das historische Tief von 2008 erreicht hätten. Im November dürften die Einschätzungen der Finanzanalysten nochmals etwas optimistischer ausfallen. Zumindest signalisiere dies der sentix Sentiment Index, der etwas früher veröffentlicht werde.Die bald in Kraft tretenden Energiepreisbremsen würden die Kosten für viele Unternehmen verringern und eine bessere Planbarkeit ermöglichen. Auch die privaten Haushalte würden weniger für Energie zahlen. Hinzu kämen die drei Hilfspakete der Bundesregierung, deren Volumen das ifo-Institut auf 135 Mrd. Euro über drei Jahre veranschlage. Allein in diesem und im nächsten Jahr würden im Wesentlichen die privaten Haushalte mit rund 82 Mrd. Euro oder 2% des Bruttoinlandsprodukts entlastet. Es sei klar, dass die Einkommensverluste, die ja Terms-of-Trade Effekte darstellen würden, durch staatliches Handeln nicht wegdefiniert werden könnten. Dennoch dürften die Umverteilungseffekte durch die Programme zur Stimmungsaufhellung bei Haushalten und Unternehmen beitragen. Bei aller Kritik an der mangelnden Zielgenauigkeit des staatlichen Handelns könnten sich die Maßnahmen im Nachhinein durchaus als Konjunkturtreiber 2023 erweisen. (14.11.2022/ac/a/m)