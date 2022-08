Die hohen Auftragsbestände in der Industrie hätten die Lageeinschätzung dort bislang stabil gehalten. Die Industrieerwartungen hingegen seien eingetrübt. Eine wesentliche Rolle hierfür würden weniger die niedrigere Nachfrage nach Industrieprodukten spielen, sondern die Angst vor einer Gasmangellage und die extrem hohen Energiepreise. Noch ausgeprägter sei aktuell die Diskrepanz bei Dienstleistungen. Hier habe sich die Lage in den vergangenen Monaten tendenziell sogar verbessert. Die hohe Dynamik nach der Aufhebung der Corona-Auflagen in vielen konsumnahen Bereichen dürfte dabei eine Rolle gespielt haben. Die Erwartungen hingegen würden in die andere Richtung gehen.



Die Inflationsrate dürfte 2022 mit rund 7,5% höher ausfallen als der Zuwachs der verfügbaren Einkommen. Im Jahresdurchschnitt könne dies noch mit der sinkenden Sparquote überkompensiert werden. Sie sei im ersten Quartal auf 11,5% gefallen, und habe damit 7,5 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr gelegen. Damit sei das Vor-Corona-Niveau erreicht. Die Unternehmen würden befürchten, dass die Konsumenten diesen Weg nicht weiter beschreiten und in der Summe ihre Konsumausgaben einschränken würden.



Die detaillierten Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt würden zeigen, wie sich die Konsumausgaben und die Sparquote im zweiten Quartal, das bereits deutlich von den Kriegsfolgen gekennzeichnet gewesen sei, entwickelt hätten. Die hohen Energiepreise würden die Wirtschaftsentwicklung bremsen. Der Kaufkraftentzug dürfte auch mit Hilfe staatlicher Entlastungsprogramme jedoch zu bewältigen sein. Allerdings könnte der um sich greifende Pessimismus die negative Entwicklung verstärken. Erst wenn sich zeige, dass eine Gasmangellage abgewendet werden könne und sich die Inflation zurückbilde, sei mit einer nachhaltigen Besserung zu rechnen. (19.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Befragung der Finanzanalysten durch das ZEW ergab im August eine noch negativere Einschätzung sowohl bezüglich der aktuellen Lage als auch der Wirtschaftserwartung, so die Analysten der Helaba.Der Mittelwert aus beiden sei mittlerweile nahe an die extrem niedrigen Werte der Finanzkrise um die Jahreswende 2008/2009 herangerückt. Die jetzt bekannt gewordene Höhe der Gasumlage und die zusätzlich zu erwartenden Preissteigerungen dürften das GfK Konsumklima für September nochmals belasten. Immerhin habe sich der Aktienmarkt in den letzten Wochen vom Pessimismus nicht anstecken lassen, während am Ölmarkt eine höhere Rezessionsgefahr der Weltwirtschaft gespielt werde. Zusammengefasst seien die Vorzeichen für das ifo-Geschäftsklima negativ, zumal die Unternehmen im Vergleich zu den Finanzanalysten bislang weniger pessimistisch gewesen seien.