Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Industrieanalysten benötigen Geduld: Abschwungphasen im Verarbeitenden Gewerbe brauchen Zeit, um zu enden, so die Analysten der Helaba.Im aktuellen Zyklus sei der Höchstwert der deutschen Auftragseingänge im Juli 2021 erreicht worden. Im März 2023 seien bereits 20 Monate verstrichen gewesen. Dieser Monat sei mit einem Rückgang von 10,7% gegenüber Februar besonders dramatisch ausgefallen. Jedoch hätten sowohl das Geschäftsklima als auch der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe einen solchen Einbruch nicht nahegelegt. Die Analysten der Helaba erwarten deswegen eine Revision nach oben bzw. eine Gegenbewegung im April. Trotzdem bleibe die Tatsache, dass sich die deutsche Auftragslage in einem Abwärtstrend befinde. Nur die hohen Auftragsbestände hätten bislang die Produktion stabilisiert.Im März sei allerdings auch die Erzeugung des Verarbeitenden Gewerbes mit einem Rückgang von 3,2% im Monatsvergleich sehr schwach ausgefallen. Dies könnte einerseits auf den extrem hohen Krankenstand in diesem Monat und andererseits auf das Saisonverfahren zurückzuführen sein. So ergebe das vom Statistischen Bundesamt verwendete Verfahren für den wichtigen Fahrzeugbau ein deutlich negativeres Ergebnis im Vergleich zum Alternativverfahren BV4. In der Regel egalisiere sich dies in den Folgemonaten. Auch nach der Stückzahlstatistik des Verbandes der Automobilindustrie sei der März viel günstiger ausgefallen. Es sei also nicht ausgeschlossen, dass der März nach oben korrigiert werde und/oder der April deutlich erfreulicher ausfalle. (02.06.2023/ac/a/m)