Die Analysten würden deswegen für März "nur" noch einen Preisanstieg von 7,2% nach 8,7% in Deutschland erwarten. In der Eurozone dürfte es zu einem ähnlich starken Rückgang auf ebenfalls 7,2% kommen. Das Inflationsgespenst werde sich allerdings nur zögerlich zurückziehen. Die deutsche Kernrate sei im Februar auf 5,4% gestiegen. Selbst 2024 dürfte die Inflation hierzulande mit 3,5% nach 6% in diesem Jahr noch hoch ausfallen.



Die jüngsten Turbulenzen um US-amerikanische und Schweizer Banken und die damit verbundenen zeitweilig markanten Rückgänge an den Aktienmärkten dürften die Stimmung der Unternehmen gedrückt haben. Zumindest seien die ZEW-Konjunkturerwartungen der Finanzanalysten für März bereits deutlich zurückgegangen.



Auch wenn diese Entwicklungen weniger Auswirkungen auf die aktuelle Lageeinschätzung haben sollten - der deutsche Composite-Einkaufsmanagerindex für März sei sogar gestiegen - dürften doch die ifo Geschäftserwartungen nach fünf Anstiegen in Folge erstmals wieder sinken. Der Geschäftsklimaindex werde damit leicht schrumpfen. Eine konjunkturelle Trendwende zum Schlechteren sei dies nicht. Sinkende Energiekosten und eine Besserung in der Industrie sollten ab dem zweiten Quartal zu einem moderaten Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Eurozone beitragen. Der Konsum dürfte sich stabilisieren.



In der Berichtswoche würden die Beschäftigung für Februar und die Arbeitslosenzahlen für März veröffentlicht. Erstere dürfte erneut leicht zugenommen haben. Im Dezember 2022 sei der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu 95 Prozent von Ausländern getragen worden. Ihre Zahl habe sich im Vorjahresvergleich um 424.000 auf 5,13 Mio. erhöht, während das Plus bei den Deutschen nur 14.000 betragen habe. Große Zuwächse seien aus den Ländern der EU-Osterweiterung (+102.000), der Ukraine (+70.000), den Asylherkunftsländern ( +59.000) sowie aus dem Westbalkan (+48.000) zu verzeichnen gewesen.



Diese Entwicklung zeige, dass schon heute ein Großteil der unbesetzten Stellen nur noch durch Zuwanderung zu besetzen sei. Diese Entwicklung werde sich in den nächsten Jahren aus demografischen Gründen verschärfen. Die Arbeitslosigkeit sei ab Sommer 2022 durch die einsetzende Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge durch die Jobcenter und der damit einhergehenden Erfassung in der Arbeitslosenstatistik gestiegen. Zuletzt sei die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit sogar in einzelnen Monaten wieder gesunken. Für März würden die Analysten nach dem minimalen Anstieg von 2.000 im Februar einen Rückgang von rund 5.000 erwarten. Die Quote dürfte bei 5,5% verharren. (24.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima wird wohl nach vier Anstiegen erstmals wieder sinken, so die Analysten der Helaba.Eine konjunkturelle Trendwende bedeute dies nicht. Die Inflation gehe im März deutlich zurück.Die deutsche Inflationsrate dürfte allein durch einen Basiseffekt im März deutlich niedriger ausfallen. Vor einem Jahr sei es im Monat nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine zu einem starken Preisschub gekommen, der sich nun in der Vorjahresrate dämpfend auswirke. Zudem würden ab März 2023 die Preisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme rückwirkend ab Jahresbeginn gelten. Auch sei der Gaspreis an der Börse im März nochmals leicht rückläufig gewesen und an der Tankstelle sei zumindest Diesel etwas günstiger zu bekommen gewesen als noch im Februar.