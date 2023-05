Auch das Verbrauchervertrauen habe sich nun schon sieben Monate in Folge verbessert. Selbst in jüngster Zeit habe das Vertrauen noch unter dem Niveau von vor der Pandemie gelegen, es sei aber durch einen Anstieg der Einkommenserwartungen der Verbraucher unterstützt worden.



Insgesamt seien die umfragebasierten Indikatoren in den letzten Monaten optimistischer gewesen als die harten Wirtschaftsdaten, sodass die endgültigen Daten zum Wirtschaftswachstum mit Spannung erwartet würden. Dieser Datenpunkt dürfte zeigen, ob es zu einer starken Abwärtskorrektur komme. Eine Stagnation sei bereits früher gemeldet worden.



Drei Datenveröffentlichungen dürften wichtige Anhaltspunkte dazu liefern, ob Deutschland eine Rezession vermeiden könne. (Ausgabe vom 22.05.2023) (23.05.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Daten für Deutschland in dieser Woche sollten ein genaueres Bild von der Lage der Volkswirtschaft liefern, so die Analysten von Postbank Research.An erster Stelle stehe der ifo-Geschäftsklimaindex, der in den letzten sieben Monaten gestiegen sei. Allerdings habe sich bereits im April gezeigt, dass die Unternehmen die aktuelle Lage schwächer einschätzen würden und dass die Erwartungskomponente zwar ansteige, aber unter ihrem historischen Durchschnitt liege.