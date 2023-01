Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt stieg nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2022 um 1,9% an, so die Analysten der DekaBank.In Zeiten explodierender Preise habe sich der Konsum in Deutschland überraschend als ein Stabilitätsanker erwiesen. Der Außenhandel sei dagegen eine starke Belastung für die Konjunktur gewesen.Auch wenn die Rezession 2022 ausgefallen sei, stünden Deutschland noch konjunkturelle Belastungen bevor. Viele Impulse seien einmaliger Natur und schon 2022 "verbraucht" worden. Doch selbst wenn die Rezession 2023 zuschlagen werde, so werde sie gemessen an den Befürchtungen mild ausfallen. (13.01.2023/ac/a/m)