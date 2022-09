Absehbar sei bereits, dass die Gaspreise über die hohen Produktionskosten der Anbieter auch andere Güter und Dienstleistungen verteuern würden. Dieser Effekt sei bisher noch nicht so stark in der Kerninflation sichtbar, also in der Inflationsrate ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise. Die Kerninflation dürfte aber verzögert auch noch steigen, wenn die Gesamtrate bereits sinke, weil die Produzentenpreise erst schrittweise weitergegeben würden.



Abgesehen von den hohen Energiekosten und der Sorge um Engpässe im Winter hätten zuletzt auch die niedrigen Wasserstände in Flüssen wie dem Rhein zu schaffen gemacht. Kohle, die vielfach per Schiff transportiert werde, könnte gegebenenfalls die Firmen oder Kraftwerke, die sie benötigen würden, gar nicht mehr erreichen oder nur zu deutlich höheren Preisen. Auch das trage zur Verschärfung der Lage bei. Die Energiekrise in Europa führe dazu, dass die Teuerung im Euroraum und in Deutschland nur langsam zurückgehe und zum Ende des Jahres 2023 noch deutlich mehr als drei Prozent betragen dürfte - also deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von rund 2 Prozent.



Aufgrund der belastenden Auswirkungen der Energiekosten auf die Produktion würden die Experten von Union Investment für die nächsten Quartale und für das Gesamtjahr 2023 mit einer Rezession in Deutschland rechnen. Die Wirtschaft im Euroraum dürfte sich nur unwesentlich besser entwickeln. Diese Einschätzung beruhe auf der Annahme, dass die Gaspreise weiter hoch bleiben würden.



Vor dem Ukraine-Krieg habe Deutschland rund 25 Euro pro Megawattstunde gezahlt. Bei Gasimporten von 1.000 Terawattstunden im Jahr habe die Gasrechnung der Bundesrepublik damit etwa 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprochen. Würde der Gaspreis bei rund 250 Euro pro Megawattstunde verharren, würde Deutschlands Gasrechnung im nächsten Jahr auf fast 8 Prozent des BIP ansteigen. Alles andere als ein Einbruch der Wirtschaftsleistung wäre daher eine große Überraschung. Die Experten von Union Investment würden damit rechnen, dass der Gaspreis 2023 im Durchschnitt unter 250 Euro liegen sollte.



Vor diesem Hintergrund würden die Experten ein Minus beim BIP von 1,4 Prozent in Deutschland und 1,0 Prozent in der Eurozone erwarten. Sollte der Gaspreis so hoch bleiben wie aktuell, würden sich weite Teile der Wertschöpfung nicht mehr aufrechterhalten lassen. Dann werde die Politik in erheblichem Maße nachlegen müssen, um einen noch schwereren Wirtschaftseinbruch zu verhindern.



Was bedeute das für die Geldpolitik? Die führenden Notenbanken hätten klargemacht, dass sie die Inflation nicht außer Kontrolle geraten lassen möchten, auch um den Preis einer Rezession. Die EZB werde an dieser Stelle der US-amerikanischen Federal Reserve folgen. Sie habe aufgrund der anhaltend hohen Inflation kaum die Chance, von ihrem Zinserhöhungspfad abzuweichen, selbst wenn die Konjunktur im Euroraum bereits angeschlagen sei. Die EZB werde ihr Mandat der Preisstabilität erfüllen. Zwar sei die Inflation in Europa vor allem von einer Angebotsverknappung getrieben und dagegen könne eine Notenbank nicht direkt vorgehen. Aber sie könne über steigende Zinsen dazu beitragen, die Nachfrage weiter zu drücken - bis unter das Niveau des gesunkenen gesamtwirtschaftlichen Angebots. Vor diesem Hintergrund würden die Experten von Union Investment davon ausgehen, dass die EZB die Zinsen nach dem historisch großen Schritt um 75 Basispunkte im September in diesem Jahr um weitere 125 Basispunkte anheben werde. 2023 sollten dann keine zusätzlichen Schritte mehr folgen.



Der Druck auf den europäischen Aktienmärkten dürfte anhalten. Denn sobald die Inflation unter Kontrolle sei, würden sich durch gestiegene Zinsen und Anleiherenditen wieder mehr Alternativen zu risikoreicheren Anlagen wie Aktien eröffnen. Gleichzeitig würden die höheren Zinsen die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen verschlechtern. Das belaste die Gewinne. Dazu kämen mögliche weitere Produktionseinbußen. Die Risikoaversion der Anleger vor dem Hintergrund der Unsicherheit bei den Schlüsselfaktoren Inflation und Konjunktur tue ein Übriges. Rückenwind komme nur durch den schwachen Euro. Er helfe insbesondere exportorientierten Unternehmen mit einem hohen Umsatzanteil in US-Dollar.



Bei den Renten sei der starke Anstieg der Renditen Mitte des Jahres zunächst durch die aufkommenden Rezessionsängste gestoppt worden. Es habe eine Flucht in sichere Häfen eingesetzt. Dieser Bewegung hätten die Notenbanken auf ihrer jährlichen Konferenz im US-amerikanischen Jackson Hole den Boden entzogen. Die Experten von Union Investment würden davon ausgehen, dass in Europa das Risiko einer Geldpolitik, die die Inflation tatsächlich unter Kontrolle bringe, immer noch nicht ausreichend eingepreist sei. Für die Märkte heiße das, dass Unsicherheit und Schwankungsanfälligkeit auf absehbare Zeit hoch bleiben würden und es Risikoanlagen wie Aktien noch längere Zeit schwer haben könnten, bevor es wieder besser werde.



In solch turbulenten Zeiten sei es deshalb ratsamer denn je, auf ein international diversifiziertes Portfolio zu setzen, zum Beispiel mit einem Schwerpunkt auf Aktien aus den USA. Einerseits helfe der schwache Euro Anlegern, die in anderen Währungszonen wie den Vereinigten Staaten investieren würden, weil sie in Euro umgerechnet höhere Erträge vereinnahmen könnten. Andererseits wirke sich eine breite regionale Streuung grundsätzlich stabilisierend auf ein Portfolio aus. In volatilen Phasen gelte das in besonderem Maße. (16.09.2022/ac/a/m)







