Die Analysten würden zusätzlich erwarten, dass Fälligkeiten im Rahmen des Anleihekaufprogramms nicht wieder angelegt würden. Somit werde dem Markt Liquidität entzogen und eine wichtige Triebfeder für den Kapitalmarkt falle damit weg. Nur damit man es vervollständige: Für die USA würden die Volkswirte mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent mit einer Rezession rechnen. Hier sei das Bild also nicht so eindeutig. Der Arbeitsmarkt sei zudem weiterhin recht robust und auch der amerikanische Konsument sei fundamental gut aufgestellt.



Sie würden in den letzten Jahren häufig das Wort "TINA" gehört haben. "TINA" stehe für "there is no alternative". Eine Aussage, die im Niedrigzinsumfeld für "es gibt keine Alternative zu Aktien" gestanden habe. Habe diese Aussage weiter Bestand? Sowohl das veränderte Wirtschaftsumfeld, als auch die deutliche Zinswende hätten zu einem Gleichlauf vieler Anlagesegmente im laufenden Jahr geführt. Gerade für einen Anleger, der verschiedene Anlageklassen in seinem Depot abbilde und zueinander gewichte, sei das Umfeld herausfordernd gewesen. Es gebe jedoch Licht am Horizont. Für die Anlageklasse Renten würden sich neue interessante Anlagemöglichkeiten ergeben. So sollten sich Anleger in einem ersten Schritt auf erstklassige Emittenten konzentrieren und das Segment der Staatsanleihen präferieren. Warum? Weil die Ausfallwahrscheinlichkeit bei höherer Bonität niedriger ausfalle.



Die Analysten würden im Umfeld einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung eine Zunahme von Zahlungsschwierigkeiten bei Schuldnern erwarten. Daraus ergebe sich die zweite Handlungsalternative. Unternehmensanleihen mit guter Bonität würden bereits interessante Renditeaufschläge zeigen. Das schwächere Wirtschaftsumfeld werde in diesem Anlagesegment bereits abgebildet und sei dadurch attraktiver geworden.



Und was sei mit Aktien? Nun, die letzten Quartalsergebnisse hätten recht erfreulich ausgesehen. Sie seien durch eine hohe Konsumnachfrage und günstige Wechselkurseffekte unterstützt worden. Beide Punkte dürften sich so nicht wiederholen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Gewinnentwicklung im nächsten Jahr nur noch einen stabilen Verlauf haben sollte, denn viele Analysten hätten bereits ihre Prognosen reduziert. Dennoch könnten Unternehmen auch aus zyklischen Branchen - und hier vor allem Luxusgüterhersteller - von der hohen Nachfrage, oder auch Finanzwerte vom erhöhten Zinsniveau im nächsten Jahr profitieren und damit ihre Gewinnaussichten verbessern.



Eine weitere Opportunität würden die Analysten bei Industriemetallen sehen: Weniger abgeleitet vom wirtschaftlichen Ausblick als vielmehr aus dem Blickwinkel der Kapazitätsauslastung. Viele Rohstoffunternehmen würden weiterhin an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die seit dem Sommer rückläufigen Preise für Industriemetalle wie beispielsweise Kupfer aus diesem Grund ihre Konsolidierungsbewegung abgeschlossen haben sollten. (09.12.2022/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Was ist Ihnen lieber, eine Rezession mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 oder 90 Prozent? Wahrscheinlich weder noch, so Björn Hallex, CEFA, CIIA, CEII bei der Weberbank.Um es gleich vorweg zu nehmen, mit 80 Prozent werde für Europa eine Rezession von den Volkswirten erwartet. Für Deutschland werde diese sogar mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit vorhergesagt. Ziemlich eindeutig, würden die Analysten sagen. Was lasse sich daraus ableiten? Nun, vermutlich werde kein Weg an der spürbaren Wachstumsabschwächung vorbeiführen. Das sei mittlerweile aber allen bewusst, und so verwundere es nicht, dass sich zuletzt diese sehr pessimistische Grundhaltung an den Kapitalmärkten zumindest kurzfristig etwas aufgehellt habe.Nicht zuletzt, nachdem die Ergebnisse der Unternehmensumfragen vom ifo Institut ein Bild gezeichnet hätten, dass die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung weniger schwach erwartet werde. Dies habe ausgereicht, um eine Entlastungsbewegung an den Kapitalmärkten auszulösen, die schon sehr unter einer negativen Stimmung gelitten hätten.