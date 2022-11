Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die - gemessen an den allgemeinen Erwartungen - überraschend guten Produktionsdaten aus Deutschland waren teils durch Sondereffekte und einzelne Branchen geprägt, so die Analysten der DekaBank.



Für die Industrie würden die schwachen Auftragseingänge zunehmende Belastungen andeuten, die zunächst noch durch die vorhandenen, aber schrumpfenden Auftragsbestände abgemildert werden könnten. Die Bauwirtschaft befinde sich wohl schon in einer Rezession, die sich angesichts der Auftragsentwicklung verschärfen werde. Zu groß seien die Belastungsfaktoren. (07.11.2022/ac/a/m)





