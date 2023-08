Bisher hätten hohe Auftragsbestände stabilisiert. Da diese nur teilweise abgebaut seien, werde sich dieser Effekt in den nächsten Monaten noch positiv auswirken. Obwohl die Industrieproduktion im Juni um 1,5% gegenüber Mai gesunken sei, liege sie immer noch leicht über dem Niveau zum Jahresende 2022. Auch die jüngste Flut an Großaufträgen dürfte helfen.



Trotz des schwierigen Umfeldes, in dem sich die deutsche Wirtschaft befinde, hätten sich die Erwartungen der von sentix befragten Finanzanalysten im August zumindest leicht verbessert. Die Lageeinschätzung sei auch vor dem Hintergrund eines durch noch hohe Inflationsraten schwachen Konsums weiter gesunken, ebenso der Gesamtindex.



Eine ähnliche Entwicklung würden die Analysten für den in der Berichtswoche anstehenden ZEW-Index erwarten. Die Erwartungen dürften sich stabilisieren. Zunehmend werde die schwierige Wettbewerbssituation der deutschen Industrie in der Berliner Politik wahrgenommen. Die Hoffnung auf bessere Rahmenbedingungen für Investitionen könnte sich auch positiv auf die Frühindikatoren auswirken.



Zudem seien über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) für 2024 Ausgaben von nun 57,6 Mrd. Euro vorgesehen. Das entspreche 1,4% des Bruttoinlandsprodukts und sei knapp 22 Mrd. Euro höher als in diesem Jahr. Ein erheblicher Teil werde der Bauwirtschaft zugutekommen. Die ZEW-Lageeinschätzung dürfte trotzdem erneut zurückgehen. Sie habe aber bereits so tiefe Werte erreicht, dass in den nächsten Monaten auch hier mit einer Stabilisierung gerechnet werden sollte. (11.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Konjunkturindikatoren für Deutschland sind schlecht ausgefallen, so die Analysten der Helaba.Seit nunmehr drei Quartalen sei die deutsche Wirtschaft nicht mehr gewachsen und Frühindikatoren wie das ifo Geschäftsklima würden bislang keine Trendwende signalisieren. Immerhin seien die Industriebestellungen in den letzten drei Monaten um fast 14% gestiegen. Der Einbruch im März sei damit mehr als ausgeglichen. Rechne man allerdings die Großaufträge heraus, so sei die Lage weniger rosig: Der Juni-Wert liege um rund 7% unter dem hohen Februar-Stand. Der Abwärtstrend sei intakt.