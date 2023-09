Das Finanzvermögen der Länder sank 2022 gegenüber dem Vorjahr um 4,9% (-14,5 Milliarden Euro) auf 280,2 Milliarden Euro. Die Entwicklung verlief dabei in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Die größten prozentualen Rückgänge des Finanzvermögens gab es in Bremen (-54,8%) und in Hessen (-22,8%). Die Entwicklung in beiden Ländern war hauptsächlich in einer Verringerung der zu hinterlegenden Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte begründet. Die stärksten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens verzeichneten Sachsen-Anhalt mit +23,5% und Sachsen mit +17,8%. Die Entwicklung in Sachsen-Anhalt hing vor allem mit der erstmaligen Ausstattung des Corona-Sondervermögens mit liquiden Mitteln zusammen.



Finanzvermögen der Gemeinden steigt um 12,5 Milliarden Euro



Die Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten im Jahr 2022 einen Anstieg des Finanzvermögens um 5,6% (+12,5 Milliarden Euro) auf 234,7 Milliarden Euro. Die Kommunen in Schleswig-Holstein wiesen mit +17,5% den größten prozentualen Anstieg auf, gefolgt von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Niedersachsen mit +11,1%. Die höchsten absoluten Zuwächse gab es in Bayern (+2,6 Milliarden Euro) und Nordrhein-Westfalen (+1,9 Milliarden Euro). Eine Verringerung des Finanzvermögens wurde in keinem Land verzeichnet.



Sozialversicherung mit Aufbau des Finanzvermögens um 9,8%



Die Sozialversicherung wies zum Jahresende 2022 ein Finanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 168,9 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 15,1 Milliarden Euro beziehungsweise 9,8%.



Methodische Hinweise:



Zum Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich zählen die Vermögenspositionen Bargeld und Einlagen, Wertpapiere vom nicht-öffentlichen Bereich, Ausleihungen (vergebene Kredite) an den nicht-öffentlichen Bereich, Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat sowie die Sonstigen Forderungen gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich. Weitere methodische Hinweise bieten der Statistische Bericht "Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts" sowie der Qualitätsbericht zur Statistik. (22.09.2023/ac/a/m)







