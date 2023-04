Zuvor gebe das ifo-Geschäftsklima für April Auskunft über die Konjunktureinschätzung der Unternehmen. Die ZEW-Befragung habe eine rückläufige Konjunkturerwartung und eine günstigere Einschätzung der aktuellen Lage ergeben. Der ZEW-Mittelwert habe zwar leicht zulegen, den Rückgang im März allerdings nicht aufholen können. Beim Einkaufsmanagerindex habe sich die Spaltung zwischen Industrie und Dienstleistungen fortgesetzt. Der zusammengefasste Composite-Index sei immerhin gestiegen. Trotzdem sollten die Erwartungen für das ifo-Geschäftsklima nicht zu hoch ausfallen. Nach fünf Anstiegen erwarten die Analysten der Helaba nun eine Verschnaufpause.



Deutschland umschiffe zwar eine Rezession, wirklich positiv seien die konjunkturellen Aussichten allerdings nicht. Obwohl die Sorgen einer Ausbreitung der Bankenprobleme kleiner geworden seien, wirke die Verunsicherung nach. Die Kapitalmarktzinsen seien zuletzt wieder gestiegen. Die geopolitischen Spannungen würden ebenfalls bestehen bleiben. Auch seien trotz jüngster Rückgänge die Energiekosten für deutsche Unternehmen weiterhin hoch. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland werde kritisch gesehen. Der jüngste Anstieg der Aktienkurse dürfte sich hingegen positiv auswirken.



Konjunkturell günstig würde sich auch ein zügiger Rückgang der Inflationsrate auswirken. Bei Raten um die 4%, die die Analysten für Ende des Jahres erwarten würden, dürften die realen Tarifverdienste dann wieder zulegen. Die Teuerung bei Energie habe sich deutlich abgeschwächt und mit 3,5% im März unter dem Wert der Inflationsrate von 7,4% gelegen. Dies werde sich mittelfristig auch dämpfend bei anderen Produktgruppen wie Nahrungsmitteln bemerkbar machen, zumal Rohstoffe in diesem Bereich günstiger geworden seien. Der entsprechende RWI-Index, der Getreide, Öle und Ölsaaten sowie Genussmittel wie Kaffee, Tee oder Zucker enthalte, sei zuletzt deutlich gesunken. Es sei aber unklar, wann diese Entwicklungen auch bei den Endprodukten nennenswert durchschlagen würden. Bei einzelnen Produktgruppen wie Kaffee und Butter seien zuletzt bereits Preisrückgänge zu beobachten gewesen. (21.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.Nach den bisherigen Monatsindikatoren könnte die Wirtschaftsleistung stagniert haben und damit besser ausgefallen sein als von den Analysten bislang erwartet. Für die Industrieproduktion sei mit einem Zuwachs zu rechnen. Dies gelte trotz der schwierigen konjunkturellen Lage auch für den Bau, der wetterbedingte Einschränkungen im alten Jahr wieder aufgeholt habe. Auch die Außenhandelszahlen seien positiv ausgefallen. Der reale Einzelhandelsumsatz hingegen dürfte im ersten Quartal zum vierten Mal in Folge zurückgehen. Belastend wirke auch der Wegfall des Umweltbonus für Elektro- und Hybridfahrzeuge, was im Januar zu einem Rückgang im Kfz-Handel geführt habe. Die Analysten der Helaba werden mit den neuen statistischen Daten ihre Prognose überprüfen. Änderungen dürften - wenn überhaupt - eher klein ausfallen. Einem besseren Jahresbeginn könnte nämlich ein etwas schlechteres zweites Halbjahr gegenüberstehen. Die erwartete milde Rezession in den USA, dem mit einem Anteil von 10% wichtigsten Exportpartner, dürfte sich hierzulande negativ auswirken. Auch die gestiegenen Kapitalmarktzinsen würden im Bau- und Immobilienbereich weitere Bremsspuren hinterlassen.