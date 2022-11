Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Auftragseingänge sind im September deutlich um 4% gegenüber August gesunken, so die Analysten der Helaba.



Sie würden nun um 12,3% unter dem Hochpunkt vom Januar liegen. Jedoch seien die Industrieumsätze in realer Rechnung im September leicht gestiegen. Auch habe die in Stückzahlen gemessene Automobilproduktion in diesem Monat deutlich zugenommen. Damit könnte die Produktion stabil ausfallen. Der Abwärtstrend der Industriekonjunktur werde sich aber um die Jahreswende verstärken. Die Preisexplosion bei Energie und vielen Rohstoffen katapultiere die Kosten der Unternehmen in die Höhe. Da diese nur teilweise überwälzt werden könnten, werde die Produktion nicht selten unrentabel. Gleichzeitig würden sich Konsumenten und industrielle Abnehmer zurückhalten. 2023 müsse im Jahresdurchschnitt von einem Minus von rund 1% ausgegangen werden.



Gleichwohl seien nicht alle Branchen im Negativstrudel gefangen. So habe die Automobilproduktion in Deutschland zuletzt aufgeholt. Nach zweistelligen Minusraten habe sie bis August nur noch rund 3% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Das Hochfahren von Werken für die Elektromobilität dürfte hierzu beigetragen haben. Die Hersteller würden sich aufgrund der aktuellen Lieferprobleme auf margenstarke größere Fahrzeuge konzentrieren. Allerdings hätten sich zuletzt die Geschäftserwartungen auch hier verschlechtert. Die Elektroindustrie gehöre zurzeit zu den "Gewinnern" der Krise. Mit einem kumulierten Produktionsplus bis August von 3,5% sei sie die einzige große Branche, die noch einen positiven Wert ausweise. Deren Unternehmen würden Lösungen zur Erhöhung der Energieeffizienz anbieten und seien Ausrüster für Digitalisierung und Energieanlagen. Sie würden damit von den aktuellen gesellschaftlichen Trends profitieren. (04.11.2022/ac/a/m)





