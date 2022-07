Hamburg (www.aktiencheck.de) - Für Deutschland rechnen die Analysten der Hamburg Commercial Bank 2022 mit einem BIP-Zuwachs von nur 1,5% und in 2023 mit 1,2%.



Das Rezessionsrisiko sei hoch. Die hohen Erdgaspreise, die im Fall eines vollständigen russischen Erdgaslieferstopps sogar noch weiter steigen dürften, würden Unternehmen - besonders betroffen seien die Sektoren Chemie, Nahrungsmittel, Metallerzeugung, Maschinenbau - sowie private Haushalte belasten.



Gemäß ifo-Umfrage werde die Stimmung in den meisten Sektoren immer noch überwiegend positiv eingestuft, wenngleich im Bausektor und im Verarbeitenden Gewerbe ein Abwärtstrend zu beobachten sei. Verbessert habe sich die Stimmung bei den Dienstleistungen, bei denen Nachholeffekte wirksam würden. Nur im Einzelhandel sei die Unzufriedenheit groß, da die hohen Energiepreise den privaten Konsum beeinträchtigen würden. Die Tatsache, dass die meisten Unternehmen in den anderen Sektoren die Lage als gut ansehen würden, hänge vermutlich damit zusammen, dass die Firmen angesichts der vollen Auftragsbücher über eine relativ hohe Preissetzungsmacht verfügen würden und niedrigere Produktion durch höhere Preise kompensieren könnten. Da Wirtschaftswachstum jedoch real (ohne Inflation) gemessen werde, schlage sich dies in einer schwachen Konjunktur nieder. (Ausgabe Juli 2022) (24.07.2022/ac/a/m)





