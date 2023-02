Weiterhin würden die Mehrheit der Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, des Bausektors und aus dem Dienstleistungssektor die Situation für gut halten. Im Bausektor werde diese Mehrheit jedoch immer dünner und im Dienstleistungssektor habe sie - von einem hohen Niveau - zuletzt deutlich abgenommen. Im Verarbeitenden Gewerbe habe hingegen die relative Zahl der Unternehmen, die die aktuelle Situation als gut ansehen würden, in den vergangenen beiden Monaten zugenommen. Erfreulich sei auch, dass die Situation im Einzelhandel von nicht mehr ganz so vielen Firmen als schlecht eingeschätzt werde.



Hinsichtlich der Erwartungen sei festzustellen, dass diese sich überall etwas aufgehellt hätten, jedoch die Mehrheit der vom ifo-Institut befragten Unternehmen weiterhin davon ausgehe, dass sich die Lage in den nächsten sechs Monaten verschlechtern werde. Im Bausektor seien die Erwartungen besonders düster. Tatsächlich hätten die Unternehmen mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Der Arbeitskräftemangel bleibe weiterhin hoch. So würden 37,5% der Unternehmen laut DG ECFIN sagen, dass der Mangel an Arbeitskräften die Produktion behindere. Materialmangel sei ein zwar abnehmendes Problem. Die Quote der Unternehmen, die sich dadurch eingeschränkt sehen würden, sei mit 45% aber nach wie vor ungewöhnlich hoch.



Dazu würden höhere Refinanzierungskosten und strengere Kreditkonditionen von Seiten der Banken kommen. Letzteres lasse sich aus dem quartärlich erscheinenden Bank Lending Survey der Bundesbank ablesen, wonach Banken ihre Kreditkonditionen für Firmen vier Quartale und für Hypotheken sechs Quartale in Folge strenger formuliert hätten. Die Öffnung Chinas sei grundsätzlich gut für die deutschen Exporteure. Allerdings werde der Aufschwung dort vor allem vom Dienstleistungssektor getragen werden. (Ausgabe vom 24.02.2023) (28.02.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutschland dürfte in diesem Jahr nur ein minimales Wachstum von 0,2% aufweisen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Chancen stünden jedoch nicht schlecht, dass das BIP am Ende doch etwas rascher expandiere, denn zuletzt sei der ifo-Index den vierten Monat in Folge gestiegen. Da sich jedoch die aktuelle Situation laut ifo-Umfrage eingetrübt habe, sei es gut möglich, dass sich Deutschland bereits in einer technischen Rezession befinde, d.h. das zweite Quartal in Folge negatives Wachstum aufweise. Im Schlussquartal 2022 sei das BIP um 0,4% QoQ zurückgegangen.