Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt blieb mit einer Stagnation im ersten Quartal 2023 hinter den Erwartungen zurück, so die Analysten der DekaBank.Belastend gewesen seien die privaten und öffentlichen Konsumausgaben, während die Investitionstätigkeit und der Export sich stützend ausgewirkt hätten. Details würden am 25. Mai veröffentlicht.Der weitere Ausblick sei im Hinblick auf die Folgen des Zinsanstiegs und der Bankenprobleme mit einer hohen Maß an Unsicherheit behaftet. (28.04.2023/ac/a/m)