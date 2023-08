Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welches Land der Eurozone hat sein Vor-Corona-Niveau beim Bruttoinlandsprodukt noch nicht erreicht? Welches Land hat den niedrigsten Einkaufsmanagerindex? In welchem Land ist im August der Konjunktur-Sentix nicht angestiegen? In Deutschland, so die Analysten der DekaBank.



Die harten Indikatoren im Juni seien abermals enttäuschend gewesen. Eine sinkende Produktionstätigkeit in Industrie, Bau und in der Energieversorgung, sinkende Industrieaufträge, sinkende Einzelhandelsumsätze und eine stagnierende Ausfuhr hätten das Bild geprägt. Die Gefahr einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal sei damit deutlich gestiegen. (07.08.2023/ac/a/m)





