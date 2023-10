Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im Berichtsmonat September den fünften Monat in Folge auf nun 85,7 Punkte gesunken. Das wichtige Stimmungsbarometer habe damit aber zumindest die Fallgeschwindigkeit im laufenden Monat erheblich reduzieren können. Eine konjunkturelle Belebung noch in diesem Jahr werde aber immer unwahrscheinlicher, frühestens im Laufe des kommenden Jahres sei aus Sicht der Analysten damit zu rechnen.



Im laufenden Monat hätten die Unternehmenslenker ihre aktuelle Geschäftslage nur noch etwas schlechter als im August bewertet. Mit 88,7 Punkten bleibe der Teilindex aber auf dem niedrigsten Niveau seit drei Jahren. Immerhin hätten sich aber die Geschäftserwartungen erstmals seit April wieder ganz leicht verbessert: Mit 82,9 Punkten würden die Aussichten für die kommenden Monate aber ausgesprochen trist bleiben.



Auf sektoraler Ebene seien im September zwar leichte Verbesserungen im Verarbeitenden Gewerbe (-16,4 Saldenpunkte) und im Handel (-25,0) festzustellen gewesen, allerdings jeweils ausgehend von einem sehr niedrigen Ausgangswert. Die Stimmung der Dienstleister (-5,0) habe sich hingegen weiter verschlechtert und gebe damit eine andere Indikation als der PMI Dienstleistungen, der im September wieder überraschend nahe der Expansionsschwelle notiert habe. Das Sentiment im Bauhauptgewerbe markiere mit -31,3 Punkten sogar den tiefsten Wert seit der globalen Finanzkrise Anfang 2009.



Die konjunkturelle Grundstimmung bleibe somit schlecht. Zwar hätten die Befragungen unter Einkaufsmanagern zuletzt verbesserte Werte ergeben, mit 39,8 Punkten befinde sich die Industrie jedoch weiter klar im Schrumpfungsbereich. Bei der ZEW-Befragung von Finanzmarktexperten Mitte September habe sich ähnlich wie in der ifo-Umfrage zwar die Erwartungskomponente auf niedrigem Niveau etwas verbessert, zugleich sei aber die aktuelle konjunkturelle Situation nochmals schlechter beurteilt worden. Im Gesamtjahr 2023 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6% zurückgehen, während die Analysten für 2024 dank einer Belebung des Konsums ein gedämpftes Wachstum (BIP: +0,7%) erwarten würden.



Die Jahresrate der Inflation sei im September auf 4,5% gefallen. Auch die von der EZB besonders beachtete Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) habe auf 4,6% kräftig nachgegeben. Sicher hätten hier zwei Sondereffekte geholfen, da sowohl der Tankrabatt als auch das 9-Euro-Ticket im September letzten Jahres ausgelaufen seien. Allerdings reihe sich der deutsche Rückgang in die europäische Entwicklung ein. Die Schnellschätzung auf Ebene der Währungsunion ergebe einen Rückgang der jährlichen Inflation auf 4,5%.



Auch hier würden die gefallenen Energiepreise wesentlich zur Mäßigung der Teuerung beitragen, der Rückgang in Deutschland sei daher nicht nur auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Die Kapitalmarktzinsen hätten darauf reagiert und von knapp 3% auf 2,8% (zehnjährige Bunds) nachgegeben. Leider rücke nun der Ölpreis zunehmend in den Blick. Rohöl habe sich seit Juni stark verteuert und stehe mit 95 USD je Barrel der Sorte Brent etwa auf dem Niveau von vor zwölf Monaten. Vor zu viel Euphorie sei also gewarnt. (Ausgabe Oktober 2023) (03.10.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aus konjunktureller Sicht fiel der Start in den Sommer außerordentlich schwach aus, so die Analysten der Nord LB.Die Auftragseingänge in der Industrie seien um 11,7% zum Vormonat gesunken - der größte Monatsrückgang seit dem ersten Corona-Lockdown. Allerdings sei dieser Rückgang durch einen umfangreichen Großauftrag im Luft- und Raumfahrzeugbau im Juni (sonstiger Fahrzeugbau Juni: +72,4% M/M) bedingt gewesen. Im Juli habe dies zu einer Gegenbewegung (-54,5% M/M) geführt. Regional habe sich dies in stark schwankenden Auslandsaufträgen aus der Eurozone niedergeschlagen. Ohne die sehr volatile Entwicklung bei den Großaufträgen hätten die neuen Orders im Juli um 0,3% M/M zugelegt.Die Industrieproduktion sei im Juli mit -0,8% M/M den zweiten Monat in Folge gesunken. Überraschend robust habe sich hierbei die Bauproduktion (+2,6% M/M) gezeigt, während der Output im Verarbeitenden Gewerbe den zweiten Monat in Folge deutlich gedrosselt worden sei (Juli: -1,8% M/M). Schwach hätten sich im Juli zudem die Nettoexporte und die realen Einzelhandelsumsätze entwickelt.