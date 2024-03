Bei den Auftragseingängen sei der großauftragsbedingte Schub des Vormonats kräftig korrigiert worden (-11,3% M/M). Und die realen Einzelhandelsumsätze seien zum Jahresbeginn den dritten Monat in Folge gesunken. Alles in allem dürfte das BIP daher auch im 1. Quartal nochmal leicht geschrumpft sein.



Die Inflation sei wie erwartet auch im Februar weiter gesunken: Beim nationalen Verbraucherpreisindex liege die Jahresrate bei 2,5%, beim HVPI mit 2,7% Y/Y etwas höher. Weiterhin dämpfend wirke sich der leichte Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat aus (-2,4% Y/Y) - trotz des seit Januar höheren CO2-Preises und des zeitgleichen Wegfalls der Energiepreisbremsen. Zudem habe sich der rückläufige Trend bei Nahrungsmittelpreisen fortgesetzt. Für die beiden kommenden Berichtsmonate sei zu beachten, dass durch die diesjährig frühe Lage von Ostern erhebliche Verzerrungen bei der Jahresrate auftreten würden.



Gerade die beweglichen Osterfeiertage und damit auch der Osterferien würden oft im Frühjahr die Interpretation der Inflationsrate erschweren. Vor allem bei den Preisen für Pauschalreisen und Kraftstoffe dürfte der übliche "Ostereffekt" nun voll im März und nicht im April durchschlagen. Dies bedeute, dass im März ein Anstieg der Inflationsrate zu erwarten sei, auf den im April ein übermäßiger Rückgang folgen dürfte. Ab Mai seien dann die Werte wieder unverzerrt und sollten gegenüber Februar eine Fortsetzung des disinflationären Trends bestätigen.



Die jüngsten Daten von den Stimmungsindikatoren würden die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Erholung nähren. So hätten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen im März deutlich auf 31,7 Punkte verbessert. Überraschend positiv sei im März der große Sprung des ifo-Geschäftsklimaindex auf 87,8 Punkte gewesen. Zuletzt habe dieser wichtige Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland im Juni 2023 höher gelegen. Die Erwartungskomponente habe sich um mehr als drei Indexpunkte auf 87,5 Punkte verbessert und auch die aktuelle Geschäftslage sei mit 88,1 Punkten deutlich besser beurteilt worden. Die Stimmungsaufhellung werde breit von allen betrachteten Sektoren getragen.



Nach den vielfältigen Negativmeldungen, die in den vergangenen Monaten die Stimmung regelrecht verhagelt hätten, seien zuletzt einige positive Nachrichten für die deutsche Konjunktur gekommen. So stünden die Zeichen im lange währenden Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der GDL auf Einigung, weitere Streiks seien zumindest hier vorerst abgewendet. Zudem scheine die Konjunktur in wichtigen Auslandsmärkten besser zu laufen als erwartet, was das Exportgeschäft beflügeln dürfte. Die Freigabe des Wachstumschancengesetzes durch den Bundesrat mit Entlastungen in Milliardenhöhe dürften die Unternehmen antizipiert haben. Und durch die zuletzt milde Witterung und den Rückgang beim Krankenstand scheinen einige Belastungen aus den Vormonaten nun endlich abzuebben, so die Analysten der Nord LB.



Zwar mache eine Schwalbe noch keinen Sommer, eine Bestätigung für eine Trendumkehr bleibe insofern noch abzuwarten. Allerdings deute sich zumindest an, dass das Konjunkturtal im Winterhalbjahr durchschritten worden sei und ab dem Frühjahr eine moderate konjunkturelle Belebung einsetzen dürfte. (Ausgabe vom 22.03.2024) (26.03.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die seit knapp zwei Jahren andauernde Konjunkturschwäche in Deutschland hält vorerst an, so die Analysten der Nord LB.Sowohl im historischen als auch im internationalen Vergleich sei die wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland weiterhin auf einem deutlich erhöhten Niveau. Neben den strafferen Finanzierungsbedingungen belaste dies zunehmend das Investitionsklima. Bereits im 4. Quartal 2023 seien die Investitionen deutlich reduziert worden. Neben den seit einiger Zeit unter Druck stehenden Bauinvestitionen seien nun auch stärker die Ausrüstungsinvestitionen betroffen gewesen. Die minimalen Wachstumsbeiträge vom Konsum hätten diese Belastungen nicht kompensieren können, das reale BIP sei saison- und kalenderbereinigt um 0,3% Q/Q gesunken.Der Start ins Jahr 2024 sei - gemessen an den harten Konjunkturindikatoren - durchwachsen verlaufen. Zwar habe die Industrieproduktion im Berichtsmonat Januar erstmals seit Februar 2023 wieder ein nennenswertes Wachstum erzielen können (+1,0% M/M). Das kräftige Plus von 2,7% M/M im Baugewerbe sei jedoch vor allem im Zusammenhang mit dem witterungsbedingten Einbruch im Dezember (-3,1% M/M) zu sehen. Im Verarbeitenden Gewerbe (+1,1% M/M) seien drei Auffälligkeiten besonders hervorzuheben: Erstens habe sich der Gesamtanstieg nur auf die Hauptgruppen Konsum- und Vorleistungsgüter (+4,0% bzw. +4,4% M/M) verteilt, während die Herstellung von Investitionsgütern abermals zurückgegangen sei (-2,1% M/M).