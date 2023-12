Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In das vierte Quartal startete Deutschland mit statistischen Unterhängen aus dem Vorquartal, so die Analysten der DekaBank.



Der Warenaußenhandel und der Einzelhandel hätten im Oktober geholfen, die Hypothek aus dem Vorquartal etwas abzubauen. Doch die Nachrichten aus dem produzierenden Gewerbe würden die anhaltenden Probleme dieses für Deutschland so wichtigen Sektors zeigen. Die multiplen Krisen und die weltweit restriktive Geldpolitik würden weiter die Industriekonjunktur bremsen. Mit der Haushaltskrise in Deutschland komme ein neuer Belastungsfaktor hinzu. Alles in allem würden die bislang vorliegenden Indikatoren auf eine fortgesetzte Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal hindeuten. (07.12.2023/ac/a/m)





