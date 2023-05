Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturindikatoren im März enttäuschten auf ganzer Linie mit zum Teil dramatischen Rückgängen, so die Analysten der DekaBank.



Weiterhin habe der Einzelhandelsumsatz unter dem inflationären Kaufkraftentzug gelitten. Doch auch im Außenhandel sei es deutlich in den Keller gegangen, genauso wie bei der Produktion im produzierenden Gewerbe und den Industrieaufträgen.



Ein wenig erinnere das an die Jahreswende 2022/23. Der zunächst extrem schwache Dezember sei zum Teil deutlich nach oben revidiert worden, und es seien zwei Monate mit überwiegend kräftigen Konjunkturindikatoren gefolgt. Für letzteres gebe es schon erste Hinweise auf eine Wiederholung im April. (08.05.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.