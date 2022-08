Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt stagnierte im zweiten Quartal 2022, und das, obwohl positive Nachholeffekte nach dem Corona-Lockdown am Wirken waren, so die Analysten der DekaBank.



Zu stark laste schon jetzt die hohe Inflation auf den Konsumenten, die zwar ihren Dienstleistungskonsum hochgehalten, den Güterkonsum über den Einzelhandel aber stark gedrosselt hätten. Nach vorne blickend würden die ifo-Geschäftserwartungen eine starke Abkühlung der Wirtschaft signalisieren. In allen Wirtschaftsbereichen seien die Erwartungen in der Juli-Umfrage dramatisch gesunken und befinden sich jetzt auf Rezessionsniveau. Die Lageeinschätzung der Unternehmen sei dagegen noch verhältnismäßig gut.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2022 bzw. 2023: 1,5% bzw. -0,2% (bisher: 1,4% bzw. 1,0%); Inflation 2022 bzw. 2023: 8,1% bzw. 4,5% (bisher: 8,0% bzw. 4,3%). (Volkswirtschaft Prognosen August 2022) (12.08.2022/ac/a/m)



