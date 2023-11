Die Perspektiven für das kommende Jahr 2024 würden verhalten positiv bleiben. So habe der zuletzt leicht abnehmende Pessimismus der Unternehmen gemäß ifo-Geschäftsklimaindex darauf hingedeutet, dass der konjunkturelle Boden erreicht worden sei. Abgesehen vom Handel hätten sich in allen Segmenten die Geschäftsaussichten für die kommenden Monate verbessert leicht. Getragen werden dürfte die Erholung von steigenden Realeinkommen im Zuge deutlicher Lohnsteigerungen und parallel sinkenden Inflationsraten. Folglich sollte auch die gem. GfK-Konsumklimaindex aktuell stark gedrückte Stimmung unter Konsumenten künftig weniger schwach ausfallen. Zudem sei von einer zyklischen Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere Chinas auszugehen.



Anders als im letzten Herbst spiele die Befürchtung einer Gasmangellage im Winter aktuell keine Rolle. Die Gasspeicherfüllstände lägen derzeit nahe 100 Prozent. Nach Berechnungen der Bundesnetzagentur ergäbe sich nur in zwei von sechs betrachteten Szenarien ein Engpass bei der Gasversorgung, bspw. im Falle eines sehr strengen Winters. Allerdings würden sich die Großhandelspreise für Gas an der Rohstoffbörse Amsterdam mit rund 50 EUR/MWh weiterhin auf deutlich höheren Niveaus als vor der Eskalation des Ukraine-Konflikts befinden. Zudem dürfte die Schwankungsbreite des Gaspreises stark erhöht bleiben, denn der Markt reagiere nach wie vor nervös auf Nachrichten, denen zu Folge das Angebot eingeschränkt werden könnte. So sei es zuletzt im August zu einem deutlichen Preisanstieg im Zuge befürchteter Streiks in australischen LNG-Terminals gekommen.



Die energieintensive Produktion in Deutschland leide offensichtlich unter den erhöhten und volatilen Preisen und erreiche - verglichen mit Anfang 2022 - insgesamt ein Produktionsniveau von nur rund 80 Prozent, während die nicht-energieintensive Produktion kaum nachgegeben habe. Besonders betroffen seien die Branchen Chemie, Papier- und Glasherstellung sowie Metallverarbeitung, von deren Seite die jüngst vorgestellte Industriestrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, insbesondere der geplante Brückenstrompreis für die energieintensive Produktion begrüßt werde. Viele Aspekte der Strategie seien sinnvoll, wie bspw. die Beschleunigung von Antrags- und Genehmigungsverfahren. Allerdings sollte die Politik darauf achten, nicht durch Subventionen nicht wettbewerbsfähige Strukturen in Deutschland zu zementieren. Ein großer Fokus müsse auf die notwendige Transformation des Standorts zwecks Wiedererlangung verloren gegangener Wettbewerbsfähigkeit liegen. Dabei spiele die Förderung von Innovation und neuer Technologien eine Schlüsselrolle.



In den USA sei nach dem jüngsten Zinsentscheid der Notenbank FED davon auszugehen, dass die Leitzinsen ihren Gipfel erreicht hätten. Die deutlich gestiegenen Zinsen bei längeren Laufzeiten würden für einen erheblichen zusätzlichen Bremseffekt für die Wirtschaft sorgen, so dass im Laufe des ersten Halbjahrs eine Rezession wahrscheinlich bleibe. Die jüngste Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanagerindex sei bereits deutlich schwächer ausgefallen und rangieret unterhalb der Expansionsmarke von 50 Punkten. Vor diesem Hintergrund könnten die sehr hohen Lohnabschlüsse in der US-Automobilindustrie die Spitze der Lohn-Preisspirale darstellen. Denn auch am Arbeitsmarkt sei in den kommenden Monaten mit einer schwächeren Entwicklung zu rechnen. (03.11.2023/ac/a/m)







Nachdem das Statistische Bundesamt die Wachstumszahlen für das erste und das zweite Quartal jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf 0,0 bzw. 0,1 Prozent nach oben revidierte, befindet sich Deutschland - nach offizieller Definition - nicht in einer technischen Rezession. Der mit -0,1 Prozent leicht schwächeren Tendenz im dritten Quartal, dürfte ein leicht positives Wachstum im laufenden vierten Quartal folgen. Im Gesamtjahr 2023 sei allerdings weiter von einer gesamtwirtschaftlichen Schrumpfung in Höhe von 0,3 bis 0,5 Prozent auszugehen.