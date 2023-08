Der zyklische Abschwung treffe derzeit global vor allem die Industrie, unter anderem, weil Chinas Wachstum zuletzt enttäuscht habe. Anders als in den Vorjahren reagiere die chinesische Regierung bisher nicht mit massiven fiskalischen Stimuli für die gesamte Wirtschaft. Dagegen spreche allein schon die hohe Verschuldung, insbesondere auf Ebene der Regionalregierungen. Zudem wolle man in Peking volkswirtschaftliche Fehlallokation als Ergebnis einer undifferenzierten Liquiditätsflut vermeiden, die maßgeblich zur aktuellen Situation am Immobilienmarkt beigetragen hätten. Vielmehr würden neben geldpolitischen Lockerungen gezielt Verbesserungen für die Angebotsseite umgesetzt, bspw. um die Versorgung der Bevölkerung mit bestimmten Gütern und Dienstleistungen oder die Finanzierungsbedingungen für kleinere Unternehmen zu verbessern und um den privaten Konsum anzuregen. Damit dürfte zwar ein weniger starker, dafür aber ein nachhaltigerer und qualitativ wertvollerer Impuls für die chinesische Wirtschaft gesetzt werden. Sollte sich allerdings herausstellen, dass die Zielwachstumsrate von fünf Prozent in diesem Jahr aus dem Blick gerate, sei kurzfristig trotzdem mit zusätzlichen fiskalischen Maßnahmen zur Stützung der Nachfrageseite zu rechnen.



Die jüngsten Veröffentlichungen der S&P Global Einkaufsmanagerindices würden weiter eine anhaltende Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes anzeigen, vor allem weil die Auftragseingänge deutlich gesunken seien. Zuletzt hätten jedoch auch die Geschäftserwartungen der bisher noch dynamischen Dienstleistungssektoren nachgegeben, weil Neuaufträge fehlen und gleichzeitig die Kosten - vor allem Löhne - anhaltend auf hohem Niveau bleiben würden. Für Deutschland sei damit ein negatives Wachstum im laufenden dritten Quartal und eine ebenfalls schwache gesamtwirtschaftliche Dynamik im vierten Quartal wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund deute sich jedoch auch eine beginnende Nachfrageschwäche am noch nahezu voll ausgelasteten Arbeitsmarkt an, vor allem in den USA. Resultierende Belastungen des Konsums dürften auch die US-Wirtschaft in den kommenden Quartalen in eine Rezession abgleiten lassen.



In Jackson Hole, USA, würden sich derzeit Vertreter der wichtigsten Notenbanken weltweit treffen, um über die Auswirkungen struktureller Veränderungen der Weltwirtschaft auf die Geldpolitik zu beraten. Zwar werde vor allem die Abschlussrede des US-Notenbankchefs Jerome Powell von vielen Marktteilnehmern mit Spannung erwartet. Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass fundamentale Veränderungen der geldpolitischen Strategie bekannt gegeben würden. Die Notenbanken dürften untermauern, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet sei, die Zinsen noch länger auf erhöhtem Niveau gehalten werden müssten und die weitere geldpolitische Strategie abhängig von jeweils aktuellen Inflations- und Wachstumsdaten bleibet.



Der Wechselkurs des Euro habe im Vergleich zum US-Dollar zuletzt nachgegeben, unter anderem, weil die Zinsen für Staatsanleihen bei längeren Laufzeiten in den USA stärker gestiegen seien als in der Eurozone. Da die Konjunkturdynamik sich in den USA voraussichtlich weniger stark abschwächen dürfte als in Europa, gehe die DONNER & REUSCHEL AG bis zum Jahresende von einer Seitwärtsbewegung zwischen 1,07 und 1,10 EUR/USD aus. Anders als bei stark leitzinsabhängigen Geldmarktzinsen gehe die Privatbank vor dem Hintergrund weiter sinkender Inflationsraten und schwacher Konjunkturperspektiven kurzfristig von sinkenden Renditen bei zehnjährigen Bundesanleihen und US-Treasuries aus. (25.08.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sowie die Attraktivität des Standorts für Kapital und Fachkräfte aus dem Ausland hat zuletzt deutlich abgenommen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Dazu passe das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts unter deutschen Maschinenbauern. Die Wettbewerbsposition im internationalen Vergleich sei zuletzt auf den niedrigsten Wert seit Mitte 1994 gefallen. Relevante Aspekte seien eine zunehmende Konkurrenz auf wichtigen Absatzmärkten, vor allem aus China, sowie der Mangel an Fachkräften und wichtigen Vorprodukten. Gestiegene Energie- und Rohstoffkosten könnten zudem nur noch selten auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden, der Margendruck dürfte also zunehmen.