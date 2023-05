Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche Inflationsrate:



Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine persönliche Inflationsrate berechnen.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_210_611.html (31.05.2023/ac/a/m)





Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Damit ist die Inflationsrate im Mai 2023 weiterhin rückläufig (April 2023: +7,2%, März 2023: +7,4% und Februar 2023: +8,7%). Wie Destatis nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber April 2023 voraussichtlich um 0,1%.