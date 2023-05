Waren verteuerten sich gegenüber April 2022 um 9,3%



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_179_611.html (10.05.2023/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im April 2023 bei +7,2%, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im März 2023 hatte die Inflationsrate noch bei +7,4% gelegen. "Die Inflationsrate hat sich damit den zweiten Monat in Folge abgeschwächt, bleibt jedoch auf einem hohen Niveau", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, und ergänzt: "Die Nahrungsmittel bleiben auch im April der stärkste Preistreiber unter den Waren und Dienstleistungen im Warenkorb." Wie Destatis weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im April 2023 gegenüber dem Vormonat März 2023 um 0,4%.Energieprodukte binnen Jahresfrist um 6,8% teurerDie Preise für Energieprodukte lagen im April 2023 um 6,8% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Teuerung der Energieprodukte hat sich nach einer deutlichen Abschwächung im März 2023 (+3,5%) damit wieder verstärkt, lag aber weiterhin unterhalb der Gesamtteuerung. Verantwortlich für den seit März 2023 unterdurchschnittlichen Preisauftrieb der Energie binnen Jahresfrist ist insbesondere ein Basiseffekt aufgrund der starken Preisanstiege im Vorjahr infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Haushaltsenergie insgesamt verteuerte sich von April 2022 bis April 2023 mit +21,1% jedoch nach wie vor besonders stark: Überdurchschnittlich erhöhten sich hier die Preise für Erdgas (+33,8%) sowie für Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe (+29,8%). Auch für Strom (+15,4%) und Fernwärme (+12,3%) mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr als vor einem Jahr bezahlen. Hingegen verbilligte sich leichtes Heizöl mit -21,8% deutlich, Kraftstoffe waren um 9,4% günstiger als vor einem Jahr. Insgesamt ist die Preisentwicklung bei Energie durch viele Faktoren geprägt, so auch durch die Preisbremsen für Strom, Erdgas und Fernwärme, die seit Januar 2023 wirksam sind.Nahrungsmittel bleiben Preistreiber und verteuerten sich binnen Jahresfrist um 17,2%Inflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel bei +5,8%Im April 2023 lag die Inflationsrate ohne Energie bei +7,2%. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln lag mit 5,8% deutlich niedriger und zeigt, wie stark die Nahrungsmittelpreise die Gesamtteuerung prägen. Gleichzeitig wird durch diese Kenngröße deutlich, dass auch in anderen Güterbereichen die Teuerung hoch ist. Bereits im Dezember 2022 lag der Verbraucherpreisindex ohne Energie und Nahrungsmittel über der Fünf-Prozent-Marke und hat sich seit Jahresbeginn weiter erhöht (Januar 2023: +5,6%; Februar 2023: +5,7%; März 2023: +5,8%).