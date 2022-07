Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn sich einige Konjunkturindikatoren zuletzt verbessert haben, offenbart der tiefergehende Blick, dass alle Zeichen in Deutschland auf Abkühlung stehen, so die Analysten der DekaBank.



Die Konjunktur sei auch im Mai nicht stark genug gewesen, um die schlechte Entwicklung in den Vormonaten zu kompensieren. Gleichzeitig verliere die Dienstleistungskonjunktur zunehmend an Schwung. Es zeige sich immer mehr, dass sich die Probleme von der Angebots- auf die Nachfrageseite verlagern würden. Hierbei würden die weltweit hohen Inflationsraten eine entscheidende Rolle spielen. (07.07.2022/ac/a/m)