Besser als erwartet hätten sich im zweiten Quartal bislang hingegen die realen Einzelhandelsumsätze entwickelt - trotz der nach wie vor sehr hohen Inflation. Daher könnte beim Konsum nach zwei sehr schlechten Quartalen nun eine leichte Gegenbewegung einsetzen, was sich stabilisierend auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirken würde.



Die Inflationsrate sei in Deutschland wie erwartet im Juni wieder angestiegen. Im Berichtsmonat Juni sei die Jahresrate gemäß Schnellschätzung auf 6,4% Y/Y geklettert, beim HVPI sei es sogar wieder auf 6,8% Y/Y aufwärts gegangen. Die deutsche Inflationsrate sei durch einen starken Basiseffekt beeinflusst und sei daher im Juni gegen den Trend im übrigen Euroraum deutlich angestiegen.



Die Jahresrate für Energie sei durch einen Basiseffekt (Tankrabatt im Juni 2022) leicht auf 3,0% Y/Y geklettert, während sich der disinflationäre Trend bei Nahrungsmitteln (+13,7% Y/Y) fortgesetzt habe. Daneben sei jedoch ein kräftiger Anstieg der Preise für Dienstleistungen (+5,3% Y/Y) festzustellen gewesen. Auch die Daten der Bundesländer würden auf einen nochmaligen Anstieg der Kernrate hindeuten. Auf Bundesebene sei die Kernrate - unter Ausschluss der Komponenten Energie und Nahrungsmittel - von 5,4% auf den im März und April markierten Höchstwert von 5,8% Y/Y zurückgekehrt.



Der starke Anstieg der Inflationsrate bei Dienstleistungen und damit auch der Kerninflationsrate sei im Wesentlichen auf einen ungünstigen Basiseffekt und das veränderte Wägungsschema zurückzuführen. Im Juni 2022 seien die Preise durch das so genannte "9-Euro-Ticket" für drei Monate stark nach unten gedrückt worden. Die Gründe für die höhere Kernrate seien somit eher technischer Natur, aus Sicht der Geldpolitik würden sie aber rein optisch dennoch eine unschöne Entwicklung darstellen. Im September wirke der Basiseffekt in Deutschland in die andere Richtung und werde die Inflationsrate dann stärker sinken lassen.



Ähnlich wie in vielen anderen europäischen Ländern habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert. So sei der vielbeachtete Einkaufsmanagerindex Composite im Juni von 53,9 auf 50,8 gefallen und zeige damit Stagnation an. Auch die vom ifo-Institut befragten Unternehmen seien pessimistischer als im Vormonat gewesen. Dabei habe weniger die erneut negativere Beurteilung der Lage als der deutliche Absturz bei den Erwartungen überrascht. Die Chancen, dass die deutsche Wirtschaft nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum im zweiten Halbjahr doch noch zur Erholung ansetzen könnte, würden zusehends schwinden. Die Indikatoren würden dabei ein durchaus konsistentes Bild einer nachlassenden Dynamik im Dienstleistungsbereich zeichnen. Während der Servicesektor zumindest derzeit immer noch eine Quelle des Wachstums sei, habe sich die Situation in der Industrie einmal mehr recht deutlich verschlechtert. Vom Handel und dem Bauhauptgewerbe gebe es nichts Neues. Der hohen Inflation und dem ungünstigen Zinsumfeld gebe es hier derzeit noch wenig entgegenzusetzen. (Ausgabe Juli 2023) (04.07.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die restriktive Geldpolitik und die rückläufige Kreditdynamik bremsen die deutschen Wirtschaft zunehmend, so die Analysten der Nord LB.Im Verarbeitenden Gewerbe habe der Auftragseingang saison- und kalenderbereinigt im April um 0,4% M/M abgenommen, im weniger volatilen Dreimonatsvergleich ergebe sich sogar ein Minus von 2,3% 3M/3M. Gleichzeitig habe der April ein Produktionsplus in Höhe von saison- und kalenderbereinigt 0,3% M/M verzeichnet, was jedoch auf eine weitere Expansion der Bauproduktion zurückzuführen sei. Im Verarbeitenden Gewerbe habe der Output annähernd stagniert und habe somit kaum von einer weiteren Entspannung bei den Lieferketten profitieren können. Dennoch sei der Auftragsbestand erneut etwas abgeschmolzen und habe nun nur noch eine rechnerische Reichweite von 7,3 Monaten. Aus der Chemieindustrie werde gemeldet, dass sich die für das zweite Halbjahr 2023 erhoffte Erholung bisher nicht abzeichne.Die deutsche Bauwirtschaft stehe infolge anhaltend hoher Materialkosten und wegen des starken Zinsanstiegs unter Druck. Die Ausweitung der Bauinvestitionen im ersten Quartal (+3,9% Q/Q) sei vor allem auf die milde Witterung und das damit einhergehende Vorziehen der Frühjahrsbelebung zurückzuführen gewesen. Bereits im zweiten Quartal ist jedoch mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Im Wohnungsbau habe sich der Rückgang der Baugenehmigungen im April mit einem Minus von rund 31,9% Y/Y beschleunigt fortgesetzt - ohne Aussicht auf eine schnelle Besserung. Zudem hätten sich die Stornierungen im Hochbau bis zum Juni erhöht, wovon weiterhin besonders der Wohnungsbau mit einer Quote von fast 20% betroffen sei.