Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungseinbrüche wie zuletzt beim ifo-Geschäftsklima Deutschland weisen auf die Risiken für die deutsche Konjunktur hin, so die Analysten der Helaba.



Angesichts der vielfältigen Probleme - allen voran die Gas- und Energiekrise, aber auch Materialknappheit und Lieferprobleme sowie steigende Zinsen - nehme die Verunsicherung zu. In der neuen Woche sollte deutlich werden, dass das Produzierende Gewerbe im Sommer noch relativ solide Entwicklungen aufzuweisen habe. So habe der Automobilverband VDA für August eine deutlich gestiegene PKW-Produktion gemeldet, was ein leichtes Plus der Gesamtproduktion nach sich ziehen sollte. Andere Sektoren wie die Stahlbranche würden dagegen wohl negativ abgeschnitten haben. Aufgrund eines Basiseffektes werde die Jahresveränderungsrate der Industrieproduktion deutlich ins Plus springen.



Insgesamt sollten die Zahlen aber nicht über die sich abzeichnende Konjunkturschwäche hinwegtäuschen. Dies gelte auch für die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Nach dem kräftigen Minus scheine ein kleines Plus möglich und auch hier komme ein kräftiger Basiseffekt zum Tragen, der die Jahresrate aus tiefen Minuswerten emporschnellen lasse. Im Hinblick auf die EZB-Zinserwartungen würden die Zahlen das Szenario eines erneut kräftigen Zinsschrittes im kommenden Monat nicht infrage stellen. (Ausgabe vom 30.09.2022) (03.10.2022/ac/a/m)



